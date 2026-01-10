學姐生了！黃瀞瑩曬照藍勾勾狂賀 曾曝輔助生殖「從流淚到奇蹟兩條線」

民眾黨台北市議員「學姐」黃瀞瑩今（10）日一早宣布「一家三口」的好消息，在臉書開心表示「寶貝，歡迎你來到地球！」並向協助生產照顧的醫師、護理師致謝。貼文一出，隨即引來一排藍勾勾狂留言恭喜，曾擔任黃瀞瑩證婚人的民眾黨前主席柯文哲除送上祝福外，也說「新手爸媽辛苦了！」

2024年3月，黃瀞瑩與交往多年的男友登記結婚，當時還邀請柯文哲及民進黨立委王世堅擔任證婚人，柯文哲當時還笑稱，現在年輕人願意結婚，他要說聲謝謝；同年8月，黃瀞瑩在臉書貼出超音波照，宣布懷孕的好消息，也分享數月輔助生殖打針、吃藥的心路歷程，從失敗、流淚，到終於出現那奇蹟般的兩條線，感受到了生命的喜悅。她更感性向孩子道謝，「因為有你，我們有了家的模樣！」

民眾黨創黨主席柯文哲（見圖）是黃瀞瑩證婚人。（資料照，柯承惠攝）

黃瀞瑩今則貼出一家三的愛心合體照，「寶貝，歡迎你來到地球，世界未必完美，但有你在的世界，一定美麗無比。」她也向台北婦產科診所生殖中心、聯合醫院副總院長林陳立、婦幼院區護理師們表達感謝，「接下來，這份溫暖，由我接手！」文墨，她更標註「馬上得子」的標籤。

貼文一出後，底下留言處湧入大批「恭喜」，柯文哲表示「恭喜！歡迎學姐的寶寶來到這個世界！新手爸媽辛苦了，祝福寶寶平安健康成長，你們未來的每一天都充滿甜蜜與喜悅。」民眾黨新聞部主任吳怡萱笑稱「一起加入睡不飽行列」；現任主席黃國昌也說「恭喜學姊迎來可愛的寶寶」；另外還包含新竹市副市長邱臣遠、北市議員林珍羽、張志豪等人皆留言祝賀。

