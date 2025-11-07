學姐醉了！航空淫狼摸進房間…性侵得逞「炫耀手指」抹同事臉：摸到了

記者羅欣怡／桃園報導

一名在航空公司上班的女子在聚會酒醉，遭學弟趁機性侵。（示意圖／翻攝自Pakutaso）

桃園陳姓男子在一間航空公司任職，但3年前一夥人聚餐後，他趁著女學姐酒醉借床休息時竟伸手性侵，事後還當眾用指腹抹同事臉頰炫耀「摸到了」，學姐原本隱忍，但前年6月掀起「＃MeToo」浪潮，決定面對提告。一審桃園地院依強制性交罪判刑4年2月，陳男不服上訴，台灣高等法院6日撤銷原判，改判有期徒刑3年4月。可上訴。

判決指出，2022年1月2日晚間，陳男與學姐小美（化名）以及另一名同事在桃園蘆竹區酒吧飲酒後，又一同到另一名同事家中續攤。小美因酒醉借房間休息，沒想到陳男竟趁機伸狼爪，性侵得逞。事後，陳男還以沾有學姐體液的指腹，摸另名同事的臉頰炫耀說「摸到了」。

廣告 廣告

當時小美礙於兩人同在航空公司任職，擔心職場壓力而選擇沉默，直到2023年#MeToo運動掀起，她才提起勇氣，傳訊問了陳男「你都沒想過要為你去年指侵我的事情道歉？」陳男回訊稱「學姐，一直都有，我也很後悔那天喝多做傻事更覺得很可惜，因為我們以前也一起玩過」、「真的很對不起」。

不過審理期間，陳男否認性侵，僅承認親吻及隔著內褲撫摸。一審桃園地院法官認為，依強制性交罪判刑4年2月，二審法官考量相關情節，改判3年4月徒刑，全案仍可上訴。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

更多三立新聞網報導

桃園南門市場惡火！「外攤燒進內攤」2/3沒了 初判原因：冰箱電線走火

遭爆讓姪女住官舍！竹市消防局長心疼「她被家暴」：緊急暫居庇護所

綠帽尪收匿名爆料！桃園人妻「解鎖黑人」激戰多人 炫耀：來自象牙海岸

普發1萬加碼！桃園「天天抽現金」最高「再多領100萬」活動辦法曝

