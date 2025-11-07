學姐醉睡被「插入」侵犯！航空男得意抹臉炫耀 下流舉動成鐵證

（社會中心／綜合報導）航空業陳姓男子酒後色慾熏心，趁同事酒醉入房休息時伸出「狼爪」指侵得逞，事後還用犯案手指碰觸男同事臉頰、炫耀說「摸到了」。被害學姐憤而提告，法院痛批他行徑低劣、毫無悔意，一審依強制性交罪判刑4年2月，二審改判3年4月，全案仍可上訴。

示意圖／擷取自免費圖庫Freepik

判決書指出，陳男與被害女子小芳（化名）同為某航空公司員工，2022年元旦連假期間，與同事小武、阿乙等人相約桃園蘆竹區酒吧聚會，喝到微醺後又轉往小武家中續攤。席間，小芳因醉意上身感到不適，先回房休息。沒想到凌晨4點多，陳男趁其他人下樓抽菸時，竟悄悄溜進房間。

廣告 廣告

小芳回憶，當時她雖酒醉但仍有意識，感覺床邊有人逼近，睜眼一看是陳男，嚇得立刻用手推開並口頭拒絕：「不要這樣！」沒想到陳男完全無視，先隔著褲子撫摸她下體，接著直接伸手入褲，一根手指強行插入她體內，整個過程不到半分鐘，卻讓她驚恐僵住、無法呼喊。

得逞後，陳男下樓與兩名男性友人會合，竟當眾用手指抹同事阿乙的臉頰，還得意喊「摸到了」。屋主小武目睹這一幕，心裡立刻警覺，因他們之間有個「男性間的低級哏」──曾有共同朋友以「手沾女性體液抹臉」作為男性間嬉鬧的惡作劇，因此小武當下意識到陳男的行為「不單純」。

事件後，小芳因擔心選擇沉默。但隔年台灣「#MeToo」運動爆發，眾多受害者勇敢發聲，讓她決定不再忍氣吞聲決定提告。在正式報案前，小芳曾透過LINE傳訊質問陳男：「你都沒想過要為去年在小武家指侵我的事情道歉？」陳男回覆：「學姐，一直都有，我也很後悔那天喝多做傻事，更覺得很可惜，因為我們以前也一起玩過」、「真的很對不起」。然而，案件開庭後，他又改口否認性侵，辯稱只是親吻、摸胸、隔褲撫摸。

法官審理後認為，小芳的供詞具體清楚、前後一致，描述細節真實可信；相反地，陳男辯詞反覆，LINE對話內容更揭露他在被質疑「指侵」時未反駁、只是一再道歉，顯見心知肚明；屋主小武也提及陳男不尋常的下流動作與暗示。法院痛批，陳男與被害人僅為普通同事，卻趁對方酒醉休息時伸出狼爪，侵害女性身體與性自主，造成無法抹滅的創傷，犯後仍未坦承犯行或補償損害，態度惡劣。

廣告 廣告

桃園地院一審依《刑法》第221條第1項強制性交罪，判處陳男有期徒刑4年2月；案經上訴，二審台灣高等法院審酌情節後改判3年4月。全案仍可上訴。

更多引新聞報導

洗錢變色慾帝國！太子集團101開趴包養酒店妹 高層豪砸百萬尋歡

啦啦隊女神胸前「渾圓酥胸鏤空、下身透視裝」吃飯！老司機喊：都被看光了

