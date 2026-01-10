學姐黃瀞瑩升格當媽！曬一家三口幸福照 柯文哲獻祝福
民眾黨台北市議員「學姐」黃瀞瑩今（10）日宣布喜訊，胎中寶寶已順利來到這個世界。她也在社群平台分享一家三口的幸福照片，向外界報平安；民眾黨前主席柯文哲隨即獻上祝福，期許黃瀞瑩與寶寶未來的每一天都充滿甜蜜與喜悅。
黃瀞瑩在柯文哲擔任台北市長期間曾擔任幕僚，經常陪跑行程，出現在公眾視野後，以臉上始終帶著甜甜微笑、充滿活力的形象，吸引大批粉絲支持。隨後她代表民眾黨參選台北市議員並成功當選，成為黨內備受矚目的政治人物之一。
她於2024年與記者男友劉家耀完婚，當時也邀請民眾黨前主席柯文哲擔任證婚人，舉行盛大婚禮，並於2025年8月對外宣布懷孕喜訊。時隔數月後，黃瀞瑩再度公布好消息，宣布孩子順利誕生，並在個人社群平台上傳一家三口的溫暖照片，向社會大眾報平安。
柯文哲也在該則貼文底下留言恭喜表示：「歡迎學姐的寶寶來到這個世界！新手爸媽辛苦了，祝福寶寶平安健康成長。」並祝福黃瀞瑩一家未來的每一天都充滿甜蜜與喜悅。此外，民眾黨黨公職也紛紛獻上祝賀，其中民眾黨立法院黨團主任陳智菡祝賀「馬上幸福」，台北市議員林珍羽表示「媽咪好棒，歡迎劉一手」，台北市議員張志豪則說：「恭喜學姊賀喜學姊，歡迎朝四寶媽前進。」
