學姐黃瀞瑩生了！曬「馬上得子」照 柯文哲留言

台北市議員黃瀞瑩10日臉書曬照，「寶貝，歡迎你來到地球 」，宣告升格為人母；民眾黨前主席柯文哲留言「恭喜！歡迎學姐的寶寶來到這個世界！新手爸媽辛苦了，祝福寶寶平安健康成長，你們未來的每一天都充滿甜蜜與喜悅。」

黃瀞瑩貼文指出，世界未必完美，但有你在的世界，一定美麗無比。她也謝謝TFC臺北婦產科診所生殖中心、市立聯合醫院林陳立副總院長，以及婦幼院區所有的護理師們，謝謝你們溫暖的照顧。「接下來，這份溫暖，由我接手#馬上得子」。

民眾黨台北市議員黃瀞瑩，多年前因為「一日幕僚」爆紅，從此被網友暱稱為「學姐」，也在士林、北投站穩腳步，選上議員。與記者劉家耀結婚，當時還邀請柯文哲證婚，去年黃瀞瑩宣布懷孕了，也曬出超音波照片，更回憶起「針落肚皮、吞藥求孕」的辛苦過程。

