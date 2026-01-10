「學姐」順利生下摩羯寶寶 黃瀞瑩：歡迎寶貝來到地球

去年宣布當媽媽的民眾黨台北市議員「學姐」黃瀞瑩，今（10）日順利生下摩羯寶寶，她在臉書公開一家三口的幸福合照，並表示「有你在的世界，一定美麗無比」。

黃瀞瑩順利生下寶寶。(圖/截自黃瀞瑩臉書)

黃瀞瑩今天在臉書貼出一家三口的幸福合照，並寫道，寶貝，歡迎你來到地球，世界未必完美，但有你在的世界，一定美麗無比。

黃瀞瑩2024年結婚，2025年8月中在臉書公開當媽媽的喜訊。她寫道，回憶起那幾個月，總是閉起眼睛，一針針落在肚子上，一顆顆藥硬著吞下。從失敗、流淚，到終於出現那奇蹟般的兩條線，我們感受到生命的喜悅。

黃瀞瑩 去年公開當媽媽的喜訊。(圖/截自黃瀞瑩臉書)

黃瀞瑩表示，謝謝我的孩子，因為有你，我們有了家的模樣；感謝愛我的大家，因為有你們，我的人生有了色彩。

黃瀞瑩強調，這片我深愛的土地，每一個人都代表不同的顏色，正是因為彼此的不同，才顯得美麗。孩子，媽媽希望你能活在五彩繽紛、有愛的台灣。我會拚盡全力愛你，讓你被愛包圍的同時，也能學會愛你自己。

黃瀞瑩貼文公開後，去年底剛生寶寶的民眾黨發言人吳怡萱留言，「恭喜學姐！一起加入睡不飽行列（打哈欠）」，民眾黨立院黨團主任陳智菡留言，「最美媽咪的競爭愈來愈激烈了！恭喜瀞瑩家耀～馬上幸福」，民眾黨台北市議員林珍羽留言，「媽咪好棒，歡迎劉一手」，民眾黨祕書長周榆修留言，「恭喜學姐賀喜學姐，新手媽媽，一切平安如意！年底高票連任！」民眾黨黨主席黃國昌也留言，「恭喜學姊迎來可愛的寶寶！祝福新手爸媽，育兒快樂，全家幸福滿滿！」。

