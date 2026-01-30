學子善行又一樁！宜蘭國中3生救援倒地流血長者 臉書湧萬人按讚

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕學子善行又一樁！繼高雄市有學生以腳踏車護送身障者過馬路的義舉受關注後，宜蘭國中昨也有3名學生，救援流血倒地長者的善行，被民眾拍下曝光，校方今天表揚，臉書也湧入上萬網友按讚，直呼「暖心！」

宜蘭國中904班藍浚愷、劉昊均及黃子恩3位同學，29日下午約2點多要前往河濱公園打球路上，發現1名長者受傷倒地、頭部流血，無法自行起身，隨即扶起長者後，撥打電話叫救護車，直到長者順利就醫才離開。

宜蘭國中學生藍浚愷、劉昊均及黃子恩（左起）助人後，被一對老夫婦拍下照片轉交學校力薦表揚。（宜蘭國中提供）

3人救援善行，正好被1對老夫婦目睹，並拍下照片，還特地前往宜蘭國中學務處告知，表示看到學生在校外主動幫助別人很感動，希望學校要好好表揚、鼓勵他們。

宜蘭國中校長張秀梅說，學生返校後，並未主動向師長提及此事，謝謝老夫婦特地告知，也力薦學校一定要表揚3人的熱心行為，他們平日性格活潑好動、幽默風趣，在校內「三國闖關活動」中曾大方男扮女裝，深受師生喜愛。

張秀梅說，學生雖然活潑但非常有禮貌，對他們在校外主動關懷弱勢、見義勇為的行為，感到非常欣慰與驕傲，除進行表揚外，家長會長簡志祥也親自頒發「小紅包」以資鼓勵，開學後將於集會時間，向全校師生分享，作為品德教育的典範。

學生善行曝光後，宜蘭國中臉書貼文湧入上萬名網友，讚許學生「暖心又善良」，傷者兒子更至粉絲頁留言感謝。民進黨宜蘭縣長參選人林國漳看到貼文，也寫道「感謝3位同學的行動，身為校友，與有榮焉！」

