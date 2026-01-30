學子善行又一樁！宜蘭國中3生救援倒地流血長者 臉書湧萬人按讚
〔記者王峻祺／宜蘭報導〕學子善行又一樁！繼高雄市有學生以腳踏車護送身障者過馬路的義舉受關注後，宜蘭國中昨也有3名學生，救援流血倒地長者的善行，被民眾拍下曝光，校方今天表揚，臉書也湧入上萬網友按讚，直呼「暖心！」
宜蘭國中904班藍浚愷、劉昊均及黃子恩3位同學，29日下午約2點多要前往河濱公園打球路上，發現1名長者受傷倒地、頭部流血，無法自行起身，隨即扶起長者後，撥打電話叫救護車，直到長者順利就醫才離開。
3人救援善行，正好被1對老夫婦目睹，並拍下照片，還特地前往宜蘭國中學務處告知，表示看到學生在校外主動幫助別人很感動，希望學校要好好表揚、鼓勵他們。
宜蘭國中校長張秀梅說，學生返校後，並未主動向師長提及此事，謝謝老夫婦特地告知，也力薦學校一定要表揚3人的熱心行為，他們平日性格活潑好動、幽默風趣，在校內「三國闖關活動」中曾大方男扮女裝，深受師生喜愛。
張秀梅說，學生雖然活潑但非常有禮貌，對他們在校外主動關懷弱勢、見義勇為的行為，感到非常欣慰與驕傲，除進行表揚外，家長會長簡志祥也親自頒發「小紅包」以資鼓勵，開學後將於集會時間，向全校師生分享，作為品德教育的典範。
學生善行曝光後，宜蘭國中臉書貼文湧入上萬名網友，讚許學生「暖心又善良」，傷者兒子更至粉絲頁留言感謝。民進黨宜蘭縣長參選人林國漳看到貼文，也寫道「感謝3位同學的行動，身為校友，與有榮焉！」
更多自由時報報導
超越霸王寒流？美國模式驚悚預報-10度線觸台 北部平地下探0度
禽流感蛋售出7125台斤！流入3縣市曝光、台中7餐飲業也「中蛋」
扯！他預言霍諾德「爬101會摔死」 翻車後秒改口被全網灌爆
把握明天好天氣！週六下半天起變天 北部轉濕冷下探13度
其他人也在看
農曆春節返國高峰期將至 移民署籲勿攜帶豬肉製品
農曆春節將至，尤其今年農曆春節假期長達9日，移民署預估屆時將有大批人流出入機場。目前非洲豬瘟疫情持續於全球多國發生，農曆春節期間返鄉探親與出國旅遊人潮增加，邊境防疫風險隨之升高。移民署今天呼籲，將持續於各機場、港口及郵輪碼頭，配合農業部動植物防疫檢疫署執行相關邊境防疫作業，並提醒國人、新住民及入境旅自由時報 ・ 43 分鐘前 ・ 發表留言
國際吉祥物第３名是台灣「它」！LINE貼圖今上架 「棒球經典賽」應援款預告中
台灣最強外交萌物「a-We」人氣持續延燒。在成功征服日本大阪世博與芬蘭F:F:F音樂節後，這隻象徵台灣韌性的超變形生物，今（30）日正式在LINE貼圖小舖上線。 a-We憑藉其療癒形象，曾在社群自辦的各國吉祥物票選中榮獲第3名，限量周邊在海外更是一件難求。自由時報 ・ 47 分鐘前 ・ 發表留言
桃園龍潭「迎古董接財神－親子變裝踩街活動」 第1名獎金1萬2
桃園市龍潭區公所規劃於2月27日中午12點到晚間7點，將舉辦「2026迎古董接財神－親子變裝踩街活動」，邀親子家庭透過扮裝、踩街，重現庶民生活的創意與樂趣，即起開放報名，每組報名人數須為2到3人且至少1位成人、1位未成年孩童，限額100組，第1名獎金達1萬2000元。自由時報 ・ 40 分鐘前 ・ 發表留言
進口橄欖油混低價芥花油謀千萬暴利 2負責人80萬交保
台北市 / 綜合報導 您用的橄欖油，是純的嗎？台北有兩家公司為了降低成本，疑似從義大利進口少量橄欖油，再用便宜的芥花油混充，包裝上卻標示100%橄欖油，他們從2024年至今，已經賣了大約2萬箱，不法獲利1500萬，檢調帶回2名負責人及2名員工，訊後分別以80萬及20萬交保，台北市衛生局也依違反食安法標示不實規定，重罰400萬元。 走進倉庫工廠，橄欖油的瓶子瓶蓋堆滿地，仔細一看箱子上寫著，100%PURE橄欖油，不過這裡的衛生環境，隱隱透露一切不尋常。 號稱進口自義大利的，精緻橄欖油，標籤瓶子瓶蓋卻散裝在各處，更關鍵的是這個水龍頭，輕扭開關金黃色的油品順流而下，不過這不是什麼義大利進口橄欖油，而是黑心廠商調製的混裝油，調查局獲報台北市一間公司，為降低成本牟取暴利。涉嫌從2024年起，從義大利進口少量橄欖油，再載運到新北市深坑區的倉庫，以每20公升橄欖油，攙雜約500公升的低價芥花油，再以簡陋機具設備自行混合後，分裝至貼有進口橄欖油的空桶，試圖魚目混珠，2年來不法獲利1500萬元。實際在網路上搜尋品牌橄欖油，網站通路不是已售完就是被下架，因為北檢20號兵分6路搜索，相關公司.倉庫.負責人住居等，當場查封130箱芥花油混充橄欖油，以及相關機具設備等，檢方認為負責2間公司負責人，涉犯詐欺及違反食安法等罪嫌，2人各以80萬交保，另2名員工則以20萬交保。農曆年前民眾烹飪置辦年菜，食用油需求量大，100%的橄欖油，價格比其他食用油貴不少，民眾為了健康多花錢選用，沒想到到頭來全是一場騙局，更別說食安問題影響深遠，檢調不敢大意，持續追查相關流向，食藥署也表示將研議訂定油品標示規定，維護消費者的權益與食品安全。 原始連結華視影音 ・ 33 分鐘前 ・ 發表留言
台中禽流感雞蛋流向苗栗！業者全數售罄 聲明致歉：開放退貨退款
台中豐康畜牧場爆發禽流感疫情，其中有4640斤流向苗栗縣「上圓商行」，已全數賣光。對此，業者稍早也發布聲明道歉，強調是近期雞蛋短缺才向豐康調蛋支援，開放1月24日有來購買雞蛋的消費者，辦理退貨退款，以...華視 ・ 51 分鐘前 ・ 發表留言
街頭表演、祈福體驗及闖關遊戲 桃園土地公文化館初四至初六迎春
桃園市土地公文化館迎接農曆新年（丙午馬年）到來，將於2月20日至22日（大年初四至初六）推出「祈福土地公．好運馬上來」新春特別活動，結合音樂演出、街頭表演、祈福體驗及闖關遊戲，打造熱鬧廟埕年節場景，邀請市民朋友走春同樂，詳細資訊可至官網查詢。自由時報 ・ 36 分鐘前 ・ 發表留言
揮別「卡門」噩夢！恆春西門禁行汽車首日現迴轉潮 將試辦3個月
曾在電影《海角七號》中讓遊覽車「卡門」而聲名大噪的國定古蹟恆春古城西門，因長期遭受誤入貨車撞擊毀損，文化部文資局會同恆春鎮公所，於今日（30日）正式展開為期三個月的交通管制試辦，全面禁止四輪以上車輛通行。首日上路，不少民眾因不熟悉新制在路口迴轉，地方對於停車動線與生活衝擊仍有疑慮，官方則強調試辦期間自由時報 ・ 50 分鐘前 ・ 發表留言
不只是三寶爸 蔣萬安今曝光「新身份」 霍諾德讓他反思教育
台北市長蔣萬安今（30日）出席台北市公私立中等學校校長會議，致詞時透露，自己除了三寶爸之外，今年還多了一個新身份，讓在場校長驚呼連連；他並提及美國極限自由攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）上週攀爬台北101，引發他對教育的反思。蔣萬安致詞說，教育是城市進步的關鍵，如今的教育不只教導孩子，更定自由時報 ・ 46 分鐘前 ・ 發表留言
「基隆百慕達」曝光！氣象站揭「神祕海域」面紗
生活中心／李筱舲報導在清朝時期的一份文獻中，曾提到基隆外海有一片神祕海域，被形容為「秋毫不載，舟至即沉」，意思是只要船隻航行這裡，時常會無預警沉沒，宛如神祕的「百慕達三角洲」。對此，基隆氣象站特別從海象科學角度分析原因，並指出這個傳說之地，極可能就位於基隆嶼與和平島之間的「基隆海檻」。民視 ・ 46 分鐘前 ・ 發表留言
2026年香港旅遊全面升級，從美食、節慶到藝文的深度之旅
全球最大彈跳體驗BigBounce世界巡迴香港站於西九文化區登場，結合超巨型充氣設施與夜間音樂燈光，旅遊經 ・ 39 分鐘前 ・ 發表留言
世博人氣王a-We回來了！首款LINE貼圖全球上架 「拍謝、多謝」超台語錄陪你迎春節
去年在大阪世博大放異彩，代表台灣進行文化外交的人氣IP「a-We」，在結束日本與芬蘭的行程後華麗回歸！文化部今（30）日宣布，首款「a-We」官方LINE貼圖即日起在全球同步上架。這款源自於板塊推擠概念、擅長變形的「獨特生物」，將從世界舞台走進民眾的聊天室，化身為最懂人心的日常夥伴。自由時報 ・ 52 分鐘前 ・ 發表留言
張忠謀坐輪椅出席餐敘 黃仁勳：他身體愈來愈好
台北市 / 綜合報導 AI教父黃仁勳昨(29)日再來台，行程滿檔，他先去剪頭髮，隨後再去拜訪台積電創辦人張忠謀，共進晚餐，吃飽後接受媒體訪問，黃仁勳看到一隻黃金獵犬，讓他想起自己養的Momo，直呼好想自己的毛小孩。 輝達執行長黃仁勳說：「大家好。」輝達執行長黃仁勳，從松山區敦化北路，一家知名中餐廳走出來，吃飽看起來也充飽電，向守候已久的粉絲 SAY HI，簽名來者不拒，只是在餐廳裡面待了，大概2個半小時左右這麼久，不免讓人好奇，是誰跟他這麼有話聊。這個人就是台積電創辦人，Morris張忠謀，從車上緩緩下車，和黃仁勳共進晚餐，輝達執行長黃仁勳說：「他(張忠謀)狀態非常好，雖然是坐著輪椅，但他變得愈來愈好，而且他精神非常好，如你所知，他的頭腦非常敏銳。」說到和張忠謀近況，黃仁勳眉開眼笑說他很好，只是一向寵粉的黃仁勳，在接受媒體訪問的時候，看到狗狗忍不住，忍不住和粉絲隔空互動。輝達執行長黃仁勳VS.粉絲說：「牠幾歲啦，(5歲)，5歲而已啊。」原來Jensen，看到的就是這隻黃金獵犬，名叫牛奶糖，這讓他想起他自己的養的Momo，忍不住直呼真的好想自己的毛小孩，只是近期有很多電玩玩家，都很擔心輝達會減少遊戲顯示卡產能，投入資源到AI運算顯示卡，削減遊戲顯示卡產量，黃仁勳也做出回應。輝達執行長黃仁勳說：「我們所有的需求，包括資料中心產品，工作站產品，遊戲產品，每一項都很強。」輝達執行長黃仁勳說：「還有自動駕駛汽車產品。」輝達執行長黃仁勳說：「所以我們會盡量生產。」黃仁勳坦言今年會是非常有挑戰的一年，但會盡力維持遊戲顯示卡產量，至於外界關心AI教父接下來的行程，他表示會先到公司開會，晚上參加公司的尾牙，好好跟員工一起放鬆一下。 原始連結華視影音 ・ 34 分鐘前 ・ 發表留言
獨家揭密！台中市場「生廚餘」竟混垃圾燒 綠能發電空轉焚化爐瀕臨崩潰
台中市廢棄物處理面臨焚化爐改建延宕、掩埋場滿載、缺少廚餘去化設備的非常時期，《三立新聞網》調查發現，部分傳統市場的垃圾清運並未分類，讓可以送至生質能源廠發電的菜葉、果皮等生廚餘跟一般垃圾一起運走，環保局證實，部分市場垃圾並未要求分類全數焚化，市議員周永鴻痛批，生質能源廠仍有容量卻放著空轉，結果就是導致焚化爐負擔過重，強力要求市府停止玩弄數字誠實面對垃圾問題。三立新聞網 setn.com ・ 18 分鐘前 ・ 發表留言
台灣智慧貓砂機市占第一 鏟屎官一用就愛上CATLINK Open-X翻滾喵 AI再升級
（記者石耀宇／綜合報導）CATLINK作爲台灣智慧貓砂機市占第一的智慧寵物領導品牌，今年再升級！多項AI智慧化 […]引新聞 ・ 27 分鐘前 ・ 發表留言
獨／台中廚餘「丟垃圾」數據騙人！減量假象破滅 議員：盧秀燕信用盡失
台中市廚餘因去化管道不足，雖元旦起有條件重啟回收養豬，市府宣稱廚餘焚化量大幅下降。然而，許多社區卻公告將廚餘視為垃圾丟棄，引發外界質疑市府數據造假，戳破垃圾減量假象。市議員張芬郁抨擊「垃圾不會消失，只有數字騙人」，指控環保局信用盡失。有環保業者透露，每日垃圾量因此增加，證實廚餘未減量而是轉入焚化爐。儘管環保局強調垃圾總量未明顯增加並將加強宣導，但多方數據比對顯示官方數字與實際狀況存在落差。議員更質疑市長盧秀燕任內未提出有效解決方案，導致垃圾問題日益嚴峻，呼籲市府正視問題，落實分類減量以減輕焚化負擔。三立新聞網 setn.com ・ 51 分鐘前 ・ 1則留言
老夫婦揭真相！3學生默默救助受傷長者 宜蘭國中：讓世界多了點溫暖
29日下午，一對老夫婦走進宜蘭國中學務處，他們表示，稍早在宜蘭河濱公園土坡場，有一位長者受傷倒地、頭部流血，一度無法自行起身，當時有3名宜蘭國中學生見狀，隨即上前協助，扶起長者後撥打救護車，直到患者順利上擔架後才離開。老夫婦當時拍下3學生的照片，經校方確認，為校內904班的劉昊均、黃子恩、藍浚愷3位同學，校方也讚許「謝謝他們讓這個世界多了一點溫暖」。三立新聞網 setn.com ・ 23 分鐘前 ・ 發表留言
國產車大廠千金公開IG帳號！轉大人名媛生活火辣照曝光 網酸：連自家車都不開
國產車大廠千金Michelle今年約21歲，長得亭亭玉立，近日因公開IG帳號，分享開的車品牌不是自家車，備受討論。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 273則留言
張又俠絕筆信瘋傳！驚爆阻習攻台內幕：幾十萬軍人填海也靠近不了台灣
中共軍委副主席張又俠驚傳遭整肅，海外流出其「致習近平公開信」。信中揭露張習兩人對「軍委主席負責制」及武統台灣存重大分歧。張又俠引述前將領劉亞洲分析，警告若執意武統台灣，將導致「幾十萬軍人填海也靠近不了台灣」，恐引美日聯軍介入，中國沿海設施將遭毀，並面臨亡黨亡國危機。信中批評習身邊「馬屁精」助長戰爭意圖，呼籲習近平卸任、不與美為敵、真誠改革開放。此信真偽待核，然已引發國際震撼，凸顯高層矛盾。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 143則留言
狂砍女老師 台中男「4千字長文」控社會不滿：下輩子再當好人
【緯來新聞網】台中市大雅區今（29日）發生一起隨機砍人案，張姓男子與李姓土風舞老師發生口角，情緒失控緯來新聞網 ・ 19 小時前 ・ 323則留言
裕隆千金開賓利遭酸！網憶「吳季穎事件」 她無奈：怎編出來的
裕隆集團已故董事長嚴凱泰之女嚴珮瑜近日將IG帳號公布，隨即登上新聞版面，不少網友紛紛熱議起她的「坐駕」，以及當年和前SBL假球球星吳季穎的感情，對於近日風波，她雖然沒有正面回應，但卻在IG限時動態PO出一張圖片，似乎是在道盡一切。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 48則留言