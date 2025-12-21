學子國際交流 外籍生遊金山

新北市教育局深化國際教育與雙語學習，強調讓學生在真實互動中培養國際視野，11月17、24日與12月11日3天從交通便利度低的金山區率先示範，結合在地文化與沉浸式語言學習，打造「不出國也能接軌世界」的校園現場。

教育局與台灣國際青少年交流協會合作，邀請來自美國、巴西等國共22名國際學生，走入金山區5所國中小學，與90名在地學生結為學伴，展開一場融合語言學習與地方文化的「國際學生文化小旅行」。

活動由金山高中統籌規畫。校長陳玉桂表示，金山擁有地瓜、芋頭、茭白筍「三寶」及溫泉公園等特色，是最貼近生活的教學素材。學生以中英雙語介紹在地特產與景點，帶領國際學伴實地走訪，從說家鄉故事中建立自信，也深化對土地的認同。

台灣國際青少年交流協會理事長蘇惠玲指出，此次交流跳脫以往「參訪式」模式，讓外籍生擔任文化大使，設計母國特色團康遊戲，回饋新北市學生，落實雙向文化交流與情境式華語學習。

來自美國的國際學生呂伊萊分享，在地學生先以英語輔助，再陪著他練習華語詞彙，邊做地瓜圓、草仔粿邊學語言，讓學習變得自然有趣。三和國小學生謝孟宸則表示，第1次用英文導覽校園，並獲得外籍學伴回應，深刻感受到語言作為溝通橋梁的力量。

教育局強調，透過「角色反轉、五感體驗、無牆教室」的設計，讓國際素養不再停留於課本，而是在真實互動中扎根。未來也將持續擴大國際交流平台，讓新北校園成為培育世界公民的重要起點。