學弟交棒學長！ 刑事專才陳世煌明接彰化縣警局長 花籃擺滿走道

〔記者湯世名／彰化報導〕學弟交棒學長！彰化縣警局長陳明君高升警政署警政委員，新任警察局長陳世煌將於明天(20日)走馬上任，各界祝賀花籃擺滿警局3樓走道；警界認為，陳明君與陳世煌長期待在刑事系統，又都是從刑事局副局長調任彰化縣警局長，且都與彰化縣毫無淵源，陳明君是警大59期，交棒給58期的「學長」，對於以往彰化縣都是由「學長交棒給學弟」的傳統相當罕見。

彰化縣政府將於明天早上11點在縣警局舉辦卸、新任局長交接典禮，屆時將由縣長王惠美主持，警政署督察室主任王文澤監交，包括中央與地方民代、警察之友會、彰化地方法院、彰化地檢署及地方仕紳等都受邀出席觀禮。

陳世煌明天上任，祝賀其接任彰化縣警局長的花籃、盆景陸續送抵縣警局3樓局長室外，一字排開相當壯觀；原任警察局長陳明君今天則是在縣警局做最後的巡禮，逐一與各科室主管、科員與警察人員道別，充滿離情依依。

警界認為，彰化縣警局歷任卸、新任局長交接，幾乎都是學長交棒給學弟，但陳明君是警大59期，陳世煌是警大58期，這次「學弟交棒學長」歷來罕見；此外，陳世煌與陳明君長期待在刑事體系，都是從刑事局副局長調彰化縣，2人升遷之路有諸多相似的地方。

祝賀陳世煌接任彰化縣警局長的蘭花擺滿局長室外。(記者湯世名攝)

