學弟妹訓練態度不佳！ 陳念琴罕見情緒失控：直接開罵

陳念琴（左起）、吳詩儀、屠潔、張筑涵、文姿云13日出席首映記者會。（三立提供）

「廣播金鐘主持人」屠潔今（13日）以三立運動紀實節目《GO FOR GOLD 運科台灣隊》製作人、主持人身分和「奧運拳擊」陳念琴、「空手道國手」文姿云、「輕艇激流」張筑涵、「奧運銅牌拳擊」吳詩儀出席首映記者會。身為超級E人的陳念琴坦言，運動科學不僅能提升她的抗壓能力，也能讓她增加自信。

陳念琴自認情緒管理不錯，但面對學弟妹在訓練上的態度問題，還是會忍不住「崩潰」，她笑說：「我不常情緒失控，但學弟妹不對，我真的會直接罵，因為我很重視訓練態度。」她也分享，很多時候經過溝通、開導，對方會因為感覺到「終於有人懂我」而落淚。

屠潔13日活力滿滿的以製作人、主持人身分出席記者會。（三立提供）

已離開第一線賽場的文姿云分享，當年運動科學對她幫助極大，包含每月身體狀況分析，能精準掌握疲勞指數與身體狀況。不過她也提醒，「情蒐」並非適合每一位選手，她曾因過度研究對手，反而在比賽時滿腦子都是對方，忘了自己的節奏，「其實很難控制，每個人都需要一段磨合期。」吳詩儀也認為，關鍵仍在於選手能否靈活運用，「能不能做到才是真功夫」，尤其比賽中更考驗隨機應變的能力。

「輕艇激流國手」張筑涵則笑說，自己平時看起來偏I人、屬於慢熱型，但偶爾也會變得很E；她認為運動項目中，體能與技巧缺一不可，屠潔也在一旁補充：「他們訓練完，連輕艇都是自己扛。」被問到選手生涯能走到幾歲，張筑涵笑說輕艇項目年齡限制相對少，「甚至懷孕後也可以再回來比賽」，而她個人目前最大的目標，就是挑戰洛杉磯奧運。

製作人屠潔表示，《GO FOR GOLD 運科台灣隊》從「運科」、「心理」與「平權」三個層面切入拍攝，希望讓觀眾看見選手更完整、真實的一面。為了讓內容更貼近選手日常，屠潔「身體力行」的配合受訪者，挑戰各項運動訓練，笑言：「我做節目的心態，就是要先讓自己產生好奇」，想因為節目把艱深的運動科學「翻譯」成人人都能理解的語言。

她在拍攝過程中，接受不少體能訓練，其中最讓她印象深刻的就是拍手掌伏地挺身，以及模仿「蛤蟆跳」，直呼都是不小的考驗，陳念琴也笑虧：「剛開始做體能的時候，就一直聽到她（屠潔）在哇哇叫。」

《GO FOR GOLD 運科台灣隊》首度跨界攜手中央廣播電臺同步製作，跳脫傳統運動節目框架，把鏡頭對準「比賽背後更精彩的那一塊」，解鎖台灣選手奪牌前，最神秘也最關鍵的秘密武器，運動科學。節目18日起，每週日早上11點在三立都會台首播、中午12點在上山下海過一夜YT頻道上架，也可於每週六12點15日在中央廣播電台收聽。

