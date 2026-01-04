學弟逼問：還錢or做愛？學姊下課遭擄走性侵！悲苦單親母替女兒討回公道

記者陳弘逸／新北報導

學姊遭學弟出賣，放學被2人擄走性侵，她母親提告討回公道。（示意圖／PIXABAY）

新北市女高中生小花（化名）遭學弟出賣，夥同另名男子，在校外堵人還恫稱「要還錢還是要做愛」把人擄回家強制性交得逞，案發後，犯案的2人，都未成年，被少年法庭裁定保護管束，民事部分少女母親提告求償，2名少年並要求家長連帶賠償，未料，雙方家境都很貧苦，法院審酌雙方情形，判賠85萬元，可上訴。

判決指出，女高中生小花（化名）遭同校學弟阿國（化名）出賣，並向另名陌生男大壯（化名）提供個資、就讀學校等資訊，兩人於2024年5月13日下午，在校外便利商店攔阻她，還恫稱「要還錢還是要做愛」；但少女並沒向對方借錢，一路躲閃，仍被強行帶回住處，途中傳訊息求救仍無法順利脫身。

小花被帶到學弟家中，遭兩人強逼性侵，事後，她的母親得知此事心碎，由於少女屬外籍配偶，父親又生病臥床多年，又於2025年死亡，平時還須獨力承擔家計扶養女兒，如今又遇到此事，認為對方父母未盡監督、教養之責，因此向阿國、大壯及雙方父母提告求償各100萬元、30萬元。

大壯一家主張，兒子正在找工作、生母無業，爸爸又被解雇，還需扶養1名未成年子女，因此無法負擔，最多只能賠償30萬；阿國一家則主張，遭對方利用，且爸爸因病死亡，只靠媽媽獨力扶養2名正值高中未成年子女，無多餘資力可以賠。

綜合相關證據，此案刑事部分，大壯、阿國已被少年法庭裁定保護管束在案。另外，兩人對小花強制性交，造成她受極大痛苦，少女仍就讀高中，生母為外籍配偶，學歷為國小肄業，無工作及薪資收入，名下無資產，生計依賴姊姊工作所得；大壯高中休學中，他父母都無業資產僅47萬元、6萬多元，土地財產總額約157萬；阿國仍在就讀國中，判定智能障礙、單親。

審酌雙方學歷、社會地位、經濟狀況，以及小花及她媽媽所受侵害的情況，判決大壯、阿國及兩人的家長，應連帶賠償70萬元、15萬元，共85萬元，給小花及她媽媽，全案可上訴。

