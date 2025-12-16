學得很努力卻沒成效？專注與方法，是影響學習的兩大主因

「我的孩子上課明明很認真，回家也有複習，為什麼還是考不好？」

「花了時間和金錢讓孩子去補習，成績卻沒有進步。」

我經常聽到家長這樣抱怨。不論是「有努力沒效果」，還是孩子已經習慣「臨時抱佛腳」，要解決學習成效低落的問題，關鍵必須從細節著手，像是抓重點的能力、吸收知識的方式、老師的教學方法、父母引導思考的方式、練習的節奏和記筆記的方式等，每一個環節都很重要。若只追求短期見效，孩子在學習上會愈來愈挫折。

投入國內外教學工作二十多年，我聆聽了許多父母的心聲，也參與過多所學校的教育規劃工作。我發現，不只許多學生為了好成績而追求短期見效的方法（如死背硬記、考前大補帖、考前衝刺班等），連老師也為了教學進度而一股腦把知識「灌」給學生。不放慢腳步學習細節的結果，讓學習變得膚淺，所吸收的知識無法持久。

我認為，課程設計與對學生的吸引力都很重要。這並不是要老師在台上說學逗唱，而是回到提升理解力與專注力的目標，訓練學生快速抓重點與視覺觀察的能力，從基礎開始下功夫，培養真正的學習力。

開發視覺潛能，讓每分鐘都有效

我喜歡將好玩的視覺遊戲當成上課素材，參與的對象不只有在校學生，還包括很多上班族。其中一個視覺遊戲，是在螢幕上閃過不同排列結構的數字，學生要在停留的秒數內，快速寫下這些數字。為什麼要進行這樣的訓練？它和學習成效有什麼關聯？

其實，學習速度快的人，掌握學習重點也比一般人快。無論是視譜、閱讀課文，還是考試，只要方向對，後面的學習就不易出錯。例如，我教學生拉琴時，也會要求他們視譜時「一次看一組」，從音程（音符與音符之間的距離）來預判每個音符，改變一次讀一個音符的習慣。累積一定的訓練後，學生們的回饋大多是：「閱讀速度明顯變快」、「理解能力變強」、「更能抓重點」等。

透過刺激視覺，逐漸拉寬可見範圍和視覺速度，可以幫助我們在處理大量資訊時，首先掌握住核心訊息。這樣的能力對學生尤其重要，如果每次唸書都是一個字一個字慢慢讀，很快就會感到疲累和不耐煩。

除了視覺速度的數字訓練，我也常運用錯視藝術（Illusion Art）與不同類型的數字謎題做為輔助教材。我將這類訓練稱作「微視覺訓練」，藉由刺激眼睛和大腦處理圖像的方式，拓展視覺觀察力與思考力。

知名漫畫家威廉·希爾（William Ely Hill）的畫作《我老婆和我丈母娘》（My Wife and My Mother-in-Law）就是很經典的錯視藝術代表。在這幅作品中，你看到的是少女，還是老太太？答案取決於你對人臉細節的辨識與認知。有些人從頭到尾只能看到一個答案，而能同時找到兩個答案的人，一般來說具備較高的認知能力。

現在的孩子長時間使用手機和平板，視野容易受到侷限，對更複雜的外在事物觀察力也明顯下降。因此，我很鼓勵利用這類圖像刺激孩子的認知思考。另外，像是滑動數字積木的Numpuz、數學邏輯遊戲Sudoku（數獨）和強調邏輯解謎的Kakuro（數謎）等各類型數字謎題，也能有效鍛鍊學生觀察細節的能力與反應速度，把注意力放在「找出一般人看不到的細節」。

從網路上可以找到許多相關資源，這些都是我喜歡拿來在課堂上使用的素材。以下圖為例，學生要在指定時間內找出1到91的數字。速度越快的學生，生活能力和學習狀況都更強。

視覺速度的數字訓練圖。圖片來源：《我不是天才，只是改變了學習方法》

在我的微視覺訓練課程裡，將近三個小時的時間，孩子完全不覺得過了三個小時。有學生家長說，他們的孩子上完還想再上下一堂，感覺好像只過了半小時。

我很重視微視覺的能力培養，尤其在這個講求快速回饋、充滿各種聲光刺激的時代。為什麼學習資源變多了，孩子的專注力不增反減，學習的耐性愈來愈差，學習動力也愈來愈低落？原因在於，當孩子的大腦習慣於追求快速給予回饋的「快多巴胺活動」（如短影音等高聲光刺激的事物），要再放慢節奏從事需要花時間觀察的活動，就會變得很困難。

然而，有效的學習必須經過思考和內化，仰賴時間的累積，既快不來，也沒有捷徑。微視覺訓練能引導孩子耐心觀察細節，從不同角度思索新的變化和可能性。讓孩子在資訊爆炸的時代，學會快速抓住核心訊息、提升專注力與理解力。能長時間保持專注，並在短時間內有效掌握重點，這樣的學習就不只是「投入時間」，而是「讓每一分鐘都有效果」。

微視覺訓練最重要的就是抓取關鍵字的能力，這樣的訓練不僅適合一般孩子，對閱讀速度較慢，甚至有閱讀困難的孩子，同樣有明顯的幫助。更多提升有效學習的方法，請詳閱《我不是天才，只是改變了學習方法》。

《我不是天才，只是改變了學習方法》／余道昌著．親子天下出版

