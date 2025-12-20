學慈禧抗老養顏吃「五味子膏」延緩衰老、治失眠、夜尿

清朝御醫曾專門為慈禧研製一種可以延緩衰老的藥膏，叫「五味子膏」，相傳可以治療虛症，例如心慌、失眠的心氣虛，出汗特多的肺氣虛，垂涎三尺的脾虛，尿多、尿頻頻繁以及女性白帶多、男性遺精滑精的腎虛等。中醫養生專家佟彤分享自製五味子膏的方法。

壯世代交感神經退化 腎虛而漏水

「垂涎三尺」是形容一個人非常貪饞，含有貶義。交感神經刺激會促使唾液腺分泌富含蛋白質的黏性唾液，而副交感神經的興奮則導致唾液腺分泌大量富含電解質的水性唾液。從生物進化的角度來看，交感神經比副交感神經更為先進。壯世代隨著衰老或身體過早衰老，交感神經會退化，導致富含蛋白質的黏性唾液分泌減少；相較之下，副交感神經負責的水性唾液分泌則會增加，「垂涎」因此產生。當口水多到可以垂涎的程度，大多是身體的一種返祖（部分生物會產生一些突發情況，出現老祖先們的某些生理特徵等情況），因為這是「腎虛」而「漏水」了。

廣告 廣告

看更多：停經後最怕骨鬆！權威中醫分享5穴位補腎健骨、穩住骨密度

中國宮廷醫學引領延緩衰老的中醫藥發展

清朝御醫曾專門為慈禧研製了一種可以延緩衰老的藥膏，叫「五味子膏」。當時的醫案記載：「光緒年六月初八日，五味子膏。五味子八兩。水洗淨，浸半日，煮爛，濾去滓，再熬似飴，少加蜂蜜收膏。」事實上，「五味子膏」在宋代的《本草衍義》和明代的《醫學入門》中已有記載，主要治療的病症是「虛脫」。

這裡提到的「虛脫」並不是我們常說的因低血糖或炎熱導致的休克昏厥，而是因為「虛」所導致的身體各種功能失職。比如大汗淋漓、排尿增多、身體分泌液稀薄增多，以及失眠、心慌等，這些都是身體無法應對時所出現的種種表現，漏水只是其中的一種。

看更多：慈禧保養愛用「這藥材」 不只可以祛濕 還能避免發炎、抗肺癌

五味入五臟 治心慌失眠尿多

既然叫五味子，就是因為它具備了五味，《新修本草》中說：「其果實五味，皮肉甘、酸，核中辛、苦，都有鹹味，此則五味俱也」。中醫認為，五味分別入心、肝、脾、肺、腎五臟，因此五味子的「節流」作用可以體現在這五個臟腑。例如心慌、失眠的心氣虛，出汗特多的肺氣虛，垂涎三尺的脾虛，尿多、尿頻頻繁以及女性白帶多、男性遺精滑精的腎虛，都是它能控制住的，這些也都是腎虛時會相繼出現的症狀。

五味子膏最好從春天開始吃

五味子膏的最佳食用時間是每年春天，因為春天萬物復甦，是生發的季節。從唐代的孫思邈時期開始，人們會在農曆五月之前開始服用五味子膏，借其收斂之性來調節身體的水液平衡。

看更多：美女博士昏倒原來是腦動脈瘤發作 2穴位+丹參生脈飲降血壓防失智

自製酸甜五味子膏

「五味子膏」味道酸酸甜甜的，自己就可以做，製作過程簡單。五味子250克，先用水清洗後，加入適量的水，浸泡半天。然後放入鍋中煮沸，繼續煮半小時。去掉渣滓後，加入適量的蜂蜜或飴糖，繼續熬煮至稍微變成膏狀即可。放涼後存放於冰箱中，每天食用10-20克，餐前或餐後食用皆可。

◎ 本文摘自／《祛濕養腎，精力旺、少生病、更年輕》佟彤 著

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

更多健康2.0報導

噁！知名宵夜店員工「叼菸切菜」加料？食材扔滿地 衛生局突擊下場慘了

人體70%免疫細胞竟在腸道？醫師：吃菜做對3件事 防堵「腸漏症」毒素滲透

韓國女神華莎減肥10公斤祕訣曝光！瘦身菜單、運動公式快學起來



本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章