學抽菸、掃百人廁所 黃仁勳感性談美好回憶

（中央社記者廖漢原紐約8日專電）輝達執行長黃仁勳近期接受美國Podcast節目主持人喬羅根專訪，在近兩個半小時的訪問中，黃仁勳談到結識美國總統川普與台積電創辦人張忠謀的過程。談及童年的美國生活，9歲的黃仁勳學抽菸、打掃百人廁所的美好經驗讓主持人嘖嘖稱奇。

喬羅根（Joe Rogan）在Youtube上的「喬羅根體驗」（Joe Rogan Experience）節目頻道有超過2000萬訂戶，黃仁勳近期擔任受訪嘉賓，暢談與美國總統川普（Donald Trump）互動過程，輝達（Nvidia）早期與台積電的合作相挺，以及人工智慧如何改變人類未來等議題。

●美國政府視輝達為國寶 有問題請打電話來

談到川普，他說：「川普吸引人之處在於他把心裡想的說出來，我喜歡他講出心裡話，每次他解釋或要說什麼，大家都能知道他對美國的愛。他想做的都是務實的、合於常理與邏輯的。」

黃仁勳回憶，新政府就任初期，商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）告訴他，「你是國寶，輝達是國寶」，當你想接觸總統川普或政府官方，給我們電話，我們都會回應。這是與美國政府的首次接觸，他說的都是真的，每次有話想說或有憂心之處，他們都會傾聽。

●AI時代恐慌 不如確認自己存在、累積經驗且能反思

羅根提到，AI可能將超越人類，造成未來恐慌，個人意識該如何定義？黃仁勳陷入沉思緩慢表示，首先要確認自己的存在，人必須要有經驗，不光僅有知識與智能，但很難說機器如何看經驗。要認識自己的能力，然後能夠反思。人類大部分的經驗應該就是意識的來源。

「人工智慧可以感知、識別、理解、規劃與執行任務，這些都是智識的基礎。」

●摩爾定律下 未來10年使用AI所耗費能源將極小化

黃仁勳解釋，摩爾定律是個人電腦時代的鐵律，運算速度加快，能源用量隨後跟著減少。輝達今天的地位來自於「加速計算」，這花了30年才有重大突破。

過去10年，輝達將算速推進10萬倍，大家想像一下一部車的速度增加10萬倍，或另一方面，如果維持相同速率，成本將下降10萬倍，能源消耗也將下降10萬倍；如果這是部車，已經無需使用能源了，未來10年常人使用AI所需消耗的能源將極小化。

●台積電鼎力相助 輝達鯉魚跳龍門

談到創業初期，他說，每個月輝達都在消耗資金，晶片設計、製作、測試再交回得花很多錢，晶片得經軟體應用才知道效能，期間會發現錯誤，然後再設計，重新流片，這相當花錢耗時，當時輝達算過，公司根本無法存活。

黃仁勳回憶，當時有一家生產晶片測試模擬器的業者Icos，如果他們的模擬器能發揮功能，輝達就無需在晶圓代工廠間往來測試。當時輝達拿出僅有百萬美元資產的一半購買模擬器，Icos也倒閉了，輝達也快撐不住了，

那時打電話給僅有幾億美元身價的小公司台積電，解釋輝達的業務與客戶，流片工作可由台積電承接，晶片可以直接投產，不過台積電過去從未接過類似業務，但張忠謀同意支持，也許那時台積電的客戶也不多，雙方都心存感激。

他說，那時台積電願意承擔風險，全力支持，結果晶片大受歡迎，輝達身價一飛衝天。

●黃仁勳憶童年抽菸 轉念還是存錢買冰棒比較好

黃仁勳侃侃而談艱困的童年。「我在台灣出生，父親是煉油工程師，在泰國工作。1973與74年泰國常發生政變，有天街上出現士兵坦克，父母親認為對孩子來說當地不安全，於是聯繫住在美國華盛頓州的伯父，約9歲時與11歲的哥哥被送到美國。」

「當時父母沒什麼錢，伯父找到願意接受外國學生與可負擔的學校，地點位於肯塔基州，也是今天美國有嚴重用藥問題的地區之一，一個非常貧困的煤礦區，到今天仍是美國最貧窮的區域。城裡僅有約600人，路上沒有設置紅綠燈，至今仍是600人的小鎮。」

「這所學校接受所有學生，意思是說問題學生與問題家庭，無論什麼背景都可入學。當時第一印象是校園地上都是菸頭，所有學生都抽菸，所以這不是一般的學校。當時的室友17歲，房間裡沒有衣櫃、抽屜與房門，形同監獄，隨時可以檢查。」

黃仁勳回憶，有天進入房間，室友身上到處貼著繃帶，他那天晚上打了一架，都是傷口，不過他只是輕傷，其他孩子受傷更慘。

「當時得過河到另一所小學上課，但住在初中宿舍裡。每個孩子都有舍務工作，我哥在煙草廠工作，幫學校賺點資金，我的工作是打掃宿舍，清潔上百名學生使用的廁所，我大概是掃過最多廁所的人了，那時的記憶非常美好，那是個美麗但堅毅的小鎮。」

9歲的黃仁勳入境問俗也抽了一包菸，學會噴煙圈與鼻子呼氣，不過一星期後，他覺得存錢買根冰棒比較適合。2年後，父母親也來到美國，全家團聚。（編輯：韋樞）1141209