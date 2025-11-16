「學族語還是英語？」新北原青辯論大賽激辯 思辨對話文化傳承的N種可能

新北市副市長陳純敬勉勵青年展現思辨能力與文化自信，並鼓勵原住民族青年勇於表達意見、拓展視野。（新北市原民局提供）

記者蔡琇惠／新北報導

新北市原民局十六日舉辦「原青辯論大賽決賽暨頒獎典禮」，來自全台三十六位青年，共九支隊伍齊聚新莊凱悅嘉軒酒店，以「族語與英語哪一個應該優先？」為題展開激辯。新北市副市長陳純敬蒞臨現場，勉勵青年展現思辨能力與文化自信，並鼓勵原住民族青年勇於表達意見、拓展視野。

原民局表示，歷經兩週比賽時間，九支隊伍從初賽、複賽到決賽，參賽者結合實證資料與生活經驗，論點清晰、節奏明快；支持「族語優先」的隊伍強調族語是文化記憶與認同的根基，而主張「英語優先」的隊伍則指出英語能開拓國際視野、提升競爭力。雙方你來我往、思辨激烈，從文化傳承、教育政策到時代挑戰層層交鋒，也讓現場觀眾感受青年對語言與文化交織出的深刻觀點。經過激烈對話，最終冠軍隊伍為「說服力無限公司」，最佳辯士獎由同隊的鍾欣紘(阿美族)辯士獲得，其精彩發言提到「族語能力下降是原住民族自我認同下降，我們應該要先提升族人的文化認同」。

陳純敬表示，語言是文化的靈魂，青年透過辯論不僅能鍛鍊批判思考與表達能力，也能增進族群認同，新北市政府將持續推動族語學習與青年文化創新，打造讓原青展現文化自信與公共思辨的舞台，並規劃明年將在板橋區設置以原青為核心的多功能活動空間，活化板橋新民街宿舍閒置空間，提供創業育成、產業交流等多元資源，促進都市原住民討論公共議題，同時推動族群主流化，共同建構多元文化社會。