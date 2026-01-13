學會同理打開「心」視野！嘉市國中小學子蒙眼體驗視障

▲講師透過《快樂之道》讓學生了解如何在生活中實踐品格。

【記者 劉芳妃／嘉義市 報導】國立中正大學兼任講師暨親子教育專家林妙香老師攜手嘉義市盲人福利協進會視障夥伴，先後前往嘉義市興嘉國小與北園國中舉辦生命教育講座。活動結合美國教育家L. 羅恩 賀伯特著作《快樂之道》的品格教育與視障體驗活動，帶領參與的學生們從「做中學」，建立深層的同理心與正確的價值觀。

本次講座以「生命大不同～珍愛自己・善待他人」為主題。林妙香老師引用《快樂之道》中「樹立一個好榜樣」及「做一個能幹的人」等核心觀念，引發學生思考如何在校園學習與家庭生活中實踐良好品格。

▲讓學生從蒙眼體驗學會同理心。

嘉義市盲人福利協進會特別安排陶笛表演，悠揚的樂音展現了視障者在黑暗中依然努力不懈、發揮多元才華的生命樣貌，令在場師生敬佩與感動。嘉義市盲人福利協進會總幹事劉麗玫表示，協會夥伴很榮幸能走進校園，透過音樂表演與實際分享，讓孩子們認識如何協助視障朋友，也希望傳達「即使身體有所不便，仍能克服困難、活出精彩人生」的信念。

為了讓學生深刻體會視障者的日常挑戰，活動特別設計了「視障生活體驗」。學生兩人一組，一人戴上眼罩模擬視障狀態，另一人擔任引導者。透過實地走動，參與學生感觸良多地表示體會了視障者的不便，而旁人準確的協助更為重要；也有學生提到，透過體驗才明白《快樂之道》影片呈現的「克服困難」並非口號，是可以透過觀看、學習與不斷練習來實踐。

▲嘉義市盲人福利協進會視障夥伴帶來精彩陶笛表演。

北園國中謝宜岑校長表示學校相當重視生命教育，希望藉由聽講與實作體驗並進的活動，幫助新世代青少年們有正確價值觀，能珍愛自己也善待他人。輔導處陳麗雯主任也表示學生透過專注參與以及認真的體驗，的確更能珍惜生命並且提升幫助他人的能力。（照片記者劉芳妃翻攝）