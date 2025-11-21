學會尊重是愛情基本課題／楊子
楊子
近來社會譁然，一名立委遭前任恐怖情人施暴的新聞，讓許多人心有戚戚焉。事件本身固然令人震驚，但更讓人反思的是：在愛情裡，我們究竟學會了什麼？又忽略了什麼？翻開自己的過往，不少人曾在懵懂的年紀，以為「維持關係」就是愛的全部，於是默默忍耐、默默退讓，只求身邊那個人不要離開。
然而，一段健康的愛情，從來不以委屈為基礎。尊重，才是真正的課題。尊重不是高調的承諾，而是日常裡的細節──不以言語傷人，不以情緒綁架，不把「我就是這樣」當成任性的理由；更不是讓對方在恐懼、壓抑與不安中，獨自承受一段名為愛情的枷鎖。許多人以為忍耐是愛，其實那是把自己從愛情裡抽離的開始。
真正的愛，是彼此的幸福能並肩而行，而不是一方低到塵埃裡，另一方卻毫無所覺。若你的付出總是落入無回應的深井，若對方不願理解你的心，那你已走進一條錯誤的路。尤其面對恐怖情人，最重要的不是再多忍耐一分，而是要立刻抽身、立刻求助。沒有人該在愛裡獨自作戰，也不需要在「也許他會改」的幻影裡消磨自己。
愛你的人，不會控制你的行動，不會檢查你的言語，不會強迫你成為他期待的樣子；愛你的人，會因你的快樂而安心，因你的委屈而心疼。不要替傷害找理由，也不要替痛苦貼上「這是為了愛」的標籤。若一段關係失去尊重，那麼它早已與「愛」無關。
願我們在愛裡，都能擁有被尊重的底氣；願我們在離開不值得的人時，也能保全自己的光。愛情不是歹戲，人生更不該讓錯的人佔據篇幅。當一段關係不再讓你自在，不再讓你做自己，那麼最勇敢的選擇，就是轉身。
其他人也在看
話時代人物／「最美檢察官」暢談蛻變歷程 愛妻認了：曾心生厭惡
鄭弘儀主持的談話節目《話時代人物》邀請到「最美檢察官」陳漢章，分享他從男生轉換為女生的心路歷程、如何勇敢活出自我，同時也訪問到了陳漢章的老婆雪兒，她為何可以接受丈夫的轉變，以及如何處理雙方關係。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 1 天前
子瑜帶TWICE登高雄！玉澤演暖喊「歡迎來台」網笑：比台灣人還台
不僅大批粉絲爭相接機外，目前正在台中拍戲的男神玉澤演也在IG曬出他拍下TWICE來台的新聞畫面，寫下：「歡迎來到台灣」，引來網友笑翻：「玉澤演比我還像台灣人」、「連男神都歡迎子瑜回台」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
侯湘婷消失演藝圈18年！閃嫁捷安特小開當2寶媽 近況曝變家長會長
曾以《秋天別來》《為你流的淚》走紅的玉女歌手侯湘婷，淡出演藝圈18年後，近日意外在中部某國小的家長會長交接活動中現身，引發熱烈討論。43歲的她身穿優雅紫色禮服，氣質清新如昔，凍齡的模樣讓粉絲驚呼「完全沒變」，再度掀起外界對她近況的高度關注。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
（影）（直擊）等了10年！子瑜燦笑揮手抵高雄 台粉大喊：歡迎回家
韓國天團TWICE成員子瑜出道10年，終於將在明天（22日）於高雄世運主場館演唱兩天，7名成員在下午2點多抵達小港機場，受到熱烈歡迎。而子瑜則在下午4時左右現身入境大廳，簡直要掀起暴動，粉絲大喊「歡迎回家」，現場十分熱烈。TWICE自2015年出道之後，從來沒有在台灣舉行公開活動，僅娜璉在今年夏天在自由時報 ・ 7 小時前
獨家／牆倒眾人推！羅志祥：跌到谷底才看清楚「誰離誰留」
2020年，羅志祥的人生彷彿被按下「暫停鍵」，一場突如其來的「毀滅式分手」，不只終結了他與前任的感情，更在網路輿論發酵下，將所有與他相關的行為都放大、扭曲、重新定義。然而「牆倒眾人推」，他在出事後深刻體驗這句話，「在低谷時，誰離誰留，一切都很真實，那一刻我才發現，原來以前看到聽到，很多都是假的」。鏡報 ・ 1 天前
43歲侯湘婷接任國小家長會長 凍齡美貌驚艷粉絲
曾被封為「玉女歌手」的侯湘婷，當年以《秋天別來》、《為你流的淚》等代表作走紅，2007年淡出演藝圈到美國深造設計領域，2013年與捷安特董事長外孫楊孟學結婚。近日，中部某國小在臉書發布家長會長交接活動的照片，43歲的侯湘婷意外重現眾人眼前，她身穿優雅的紫色禮服、氣質依舊，精緻的五官和凍齡狀態令粉絲驚艷不已，紛紛留言表示「完全沒變！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
獨家／粿粿為愛王子「事業跌谷底」 SWAG雪中送炭發合作邀約鼓勵她再站起來
粿粿為了愛王子，不惜自毀和范姜彥豐的家庭，連努力打拼來的事業，也跌至谷底，手上幾乎沒有演藝工作。但主打成人影音內容的平台SWAG在此時雪中送炭，對她發出合作邀約，除了看中粿粿的話題外，也期望能夠藉此鼓勵跌倒的人再站起來。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
玄彬、孫藝真勇奪影帝后公開「兒子真名」 三字深藏爸媽愛意！兩人青龍獎不停放閃超甜蜜
說玄彬、孫藝珍橫掃《第46屆青龍電影獎》頒獎典禮所有焦點也不為過！因為兩人不僅婚後首度同台，還一起拿下最高人氣獎，甚至影帝影后都史無前例同時奪走，上台致詞更是放閃到不行，連3歲兒子「甜豆」的名字，都第一次公開給大家知道。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 1 天前
黃鐙輝入圍金馬！遭萁媽討「得獎換沙發」他無奈：還得自掏腰包
男配角獎，姚淳耀、曾敬驊都以《我家的事》入圍，姚淳耀立刻搶話：「我希望我得獎」，絲毫沒有要讓給「兒子」；黃鐙輝透露岳母萁媽對於他入圍金馬很驚訝，「她說如果我得獎，她要換沙發」，不過金馬並沒有獎金，讓他哭笑：「還得自掏腰包」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
穆熙妍揹Loro Piana 也穿FILA！低調貴氣，被譽為最沒有架子的百億千金！
穆熙妍隨著Z世代掀起的復古風潮延燒，雖然近期比較少在螢光幕前，但是《康熙來了》經典片段也被重新挖出，過去曾被蔡康永點名為「娛樂圈家裡最有錢的一個人」，穆熙妍也再度成為網友熱議焦點。這位出身太陽能大廠千女人我最大 ・ 15 小時前
重陽節婆媳大戰！ 小Call怒吼「一年拜四十次」婆婆氣到甩門
長久以來，婆媳問題總是困擾著許多家庭，最近藝人小Call就在節目《震震有詞》上，分享與婆婆同住一個屋簷下的事。儘管先生多半站在小Call這邊，但生活習慣的差異，仍不免有些摩擦，比如婆婆習慣叨念夫妻倆晚歸，無法一起用餐，讓她長期累積不少心理壓力，但撇開這些日常細節，小Call其實真心在意婆婆，對婆婆是「有愛的」。Yahoo娛樂訊息 ・ 1 天前
恭喜！10億女星王宥忻「離婚2年再嫁前夫」吐關鍵原因：我的心很誠實
10億女星王宥忻2023年宣布與翁承旭（翁總）結束12年婚姻，當時兩人選擇以成熟方式面對分開，沒有口出惡言，依然住在同一個屋簷下為了孩子緊密合作。沒想到相隔2年，王宥忻昨（19）日生日當天，與翁承旭攜手前往北投戶政事務所，在親友滿滿的祝福聲中再次公證成為合法夫妻，投下震撼彈。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
韓影壇首例！夫妻檔奪影帝影后 玄彬、孫藝珍青龍獎破紀錄
第46屆青龍電影獎頒獎典禮於19日晚間韓國登場，演藝圈迎來了一個歷史性的時刻。演員玄彬憑藉電影《哈爾濱》獲得最佳男主角，而他的妻子孫藝珍則憑藉《徵人啟弒》奪下影后寶座，屆時成為韓影壇首位與配偶同時獲得影帝和影后的演員，更是韓國影壇的一個重要里程碑。中天新聞網 ・ 2 天前
移居澳洲3個月！47歲楊皓如突宣布「驚人新身分」 證實成全球代表
47歲女星楊皓如個性爽朗大方，擁有流利口條的她也是綜藝節目的常客，受到許多粉絲的喜愛。近來，楊皓如舉家移民澳洲生活，如今已經過去3個月的時間，她昨（19日）在社群中開心宣布全新身分，引來許多網友留言道賀。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
《鳳凰台上》女星演一半「整片隱形眼鏡滑掉」 網大讚：零走神太專業
由任嘉倫、彭小苒主演的陸劇《鳳凰台上》開播僅5天，便因虐戀劇情掀起熱議。其中一場特寫哭戲更成為討論焦點，有眼尖網友發現，彭小苒在拍攝時隱形眼鏡竟嚴重滑片，整片移位到眼角，但她仍全神投入表演，完全沒有被異物感影響情緒與演技，讓網友們紛紛稱讚「太敬業」。王芷姍三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
坤達逃兵遭求刑2年8月 柯佳嬿首露面認：事前不知情
坤達捲入閃兵風波，新北地檢署日前已依涉案事證，對含他在內共12名被告提起公訴，全數求處2年8月徒刑。而他的妻子、金鐘影后柯佳嬿今（11/21）日以亮相新作《如果我不曾見過太陽》二部曲活動，也是事件發生後她首次公開露面。太報 ・ 5 小時前
玄彬、孫藝珍奪青龍獎影帝后！夫妻甜蜜相擁 首度公開兒子本名
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導韓國影壇盛事第46屆青龍獎頒獎典禮於昨（19）晚圓滿落幕，而今年最大的看點莫過於玄彬、孫藝珍時隔5年於舞台上同框，且當晚...FTNN新聞網 ・ 1 天前
玉澤演發現TWICE來台開唱！ 興奮拍照：歡迎來到臺灣
南韓女團TWICE將在22、23日在高雄國家體育場，舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，成員子瑜在出道10年唱回台灣，讓粉絲為之振奮。有趣的是，目前人在台中拍戲的2PM玉澤演，也發文歡迎TWICE來到台灣，可說比台灣人還要台。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 9 小時前
青龍電影獎2025完整得獎名單／玄彬孫藝真夫妻青龍獎奪影帝后 《徵人啟弒》奪6獎大贏家！
南韓三大電影獎之一，第46屆青龍電影獎於11/19晚間登場。今年由國際名導朴贊郁執導的《徵人啟弒》入圍最多，包括男主角李炳憲、女主角孫藝真、導演朴贊郁以及男女配角獎等共12個獎項，成為入圍大贏家，最後成功抱回最優秀作品獎、女主角、導演、男配角等6項大獎。影帝由《哈爾濱》玄彬拿下，他與妻子孫藝真在典禮上相鄰而坐，得知對方得獎互相給予擁抱，並在台上感謝對方，畫面超甜！2025青龍電影獎完整得獎名單、頒獎典禮時間地點、入圍看點、直播平台一次看。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 1 個月前