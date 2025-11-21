學會尊重是愛情基本課題／楊子

楊子

近來社會譁然，一名立委遭前任恐怖情人施暴的新聞，讓許多人心有戚戚焉。事件本身固然令人震驚，但更讓人反思的是：在愛情裡，我們究竟學會了什麼？又忽略了什麼？翻開自己的過往，不少人曾在懵懂的年紀，以為「維持關係」就是愛的全部，於是默默忍耐、默默退讓，只求身邊那個人不要離開。

然而，一段健康的愛情，從來不以委屈為基礎。尊重，才是真正的課題。尊重不是高調的承諾，而是日常裡的細節──不以言語傷人，不以情緒綁架，不把「我就是這樣」當成任性的理由；更不是讓對方在恐懼、壓抑與不安中，獨自承受一段名為愛情的枷鎖。許多人以為忍耐是愛，其實那是把自己從愛情裡抽離的開始。

真正的愛，是彼此的幸福能並肩而行，而不是一方低到塵埃裡，另一方卻毫無所覺。若你的付出總是落入無回應的深井，若對方不願理解你的心，那你已走進一條錯誤的路。尤其面對恐怖情人，最重要的不是再多忍耐一分，而是要立刻抽身、立刻求助。沒有人該在愛裡獨自作戰，也不需要在「也許他會改」的幻影裡消磨自己。

愛你的人，不會控制你的行動，不會檢查你的言語，不會強迫你成為他期待的樣子；愛你的人，會因你的快樂而安心，因你的委屈而心疼。不要替傷害找理由，也不要替痛苦貼上「這是為了愛」的標籤。若一段關係失去尊重，那麼它早已與「愛」無關。

願我們在愛裡，都能擁有被尊重的底氣；願我們在離開不值得的人時，也能保全自己的光。愛情不是歹戲，人生更不該讓錯的人佔據篇幅。當一段關係不再讓你自在，不再讓你做自己，那麼最勇敢的選擇，就是轉身。