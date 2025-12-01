學會滑蛋就回不去煎蛋 網教烹調手法：牛奶是嫩滑關鍵

小紅書網友「牛油果醬047」分享「自從跟厚皮橙學會了滑蛋，我就再也沒吃煎蛋」的短片，引起不少人討論。他表示滑蛋做法簡單、口感嫩滑，搭配不沾鍋與芝士更能放大香氣，讓她一試成主顧，貼文雖僅短短幾天仍吸引多位網友留言詢問細節，從火候、調味到器具品牌都成為焦點。

影片中，發文者一步步示範滑蛋關鍵：先把雞蛋加入少量牛奶攪散，她強調牛奶是「嫩滑的關鍵」。接著在鍋內噴油，等油熱後倒入蛋液，先靜置幾秒讓底部定型，待底部出現較大的泡泡時便開始「滑」，也就是朝同一方向不斷推擀，讓上層蛋液往下流動、逐圈凝固。最後放上一片芝士後關火加蓋燜熟，滑蛋即可出鍋，且可直接食用或夾進吐司、三明治、漢堡。

貼文下方，網友最先關心的是口味與腥味問題。有留言直問「腥不腥啊」，發文者回應自己覺得不腥，但也理解每個人感受不同。也有人坦言「只有我覺得滑蛋不好吃嗎」，她則說「千人千味正常啦」，態度輕鬆友善。

另一批留言則集中在調味與升級吃法。不少人問「不用放調料嗎？」她解釋芝士本身已有鹹味，若覺得不夠可自行撒上海鹽、黑胡椒，或加歐芹、大蒜鹽提香。也有網友建議「加點黃油更好吃」或融一小塊咖哩淋上，發文者都表示認同，顯示滑蛋可因人喜好自由變化。

有人想把滑蛋包進三明治冷藏隔天吃，她認為若煎到全熟理論上可以，但建議最好仍是現做現吃最美味。

