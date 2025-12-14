學會「抄捷徑」更快抵達成功！用7大指標找出你的人生楷模

【健康醫療網／編輯部整理】「只要照著楷模的話做就好。」

「只要模仿楷模就好。」

但有人會覺得：

「就算模仿他人，也不一定能變成自己的東西吧……」

「靠自己努力才重要吧……」

假設，你的上司請你明天之前把會議用的資料整理好；你絞盡腦汁從零開始拚命構思，運用POWERPOINT和EXCEL，總算把任務完成。

但，後來你知道其實有資料的範本時，會怎麼想？

「如果用範本就可以更早完成了！」

「本來可以有多一點時間把資料做到盡善盡美的！」

……應該會這樣想對吧？

成功不是靠苦撐 而是善用前人資源

要知道，活用既有的資源絕不是狡猾、貪輕鬆或偷懶的事。

反而，在商場上，不去活用資源，就會變成在無謂的事情上付出努力和時間。

同理，模仿楷模，是活用前人投入了時間所建構出知識和經驗的行為，能催生出更好的商業和服務品質。

總之，該抄捷徑就抄捷徑，把時間和精力投入本來應該投入的事情上吧。

不該付出的努力就不需要付出。

這麼做才能夠活用前人的經驗，你的人生也會變得有意義。

別再盲目崇拜 7大指標找出命定的學習楷模

請試著想起平常就覺得「有點敬意」的1位對象，確認一下「對方的實際狀況」和「你理想的模樣」的一致度。若完全吻合，那個人就是最適合你的楷模。

１、人生中重視的東西 ／10分

亦即，那個人在人生中所重視的價值觀是什麼？跟你重視的價值觀一致到什麼程度？

２、生活風格 ／10分

亦即，生活態度和生活方式。

３、伴侶關係 ／10分

亦即，你想繼續單身？還是想成家？想和伴侶維持怎樣的關係？這類型的問題，畢竟你的生活風格會大大影響生活方式和工作模式。

４、工作模式 ／10分

亦即，一天的工作時間和工作模式。是上班族還是老闆？能單兵作戰嗎？還是需要社團或組織的團體戰？等等你所追求的工作模式。

不過，要提醒你的是，如果沒有必要，其實不必刻意獨立創業。重要的是選擇實現你理想模樣的人。

５、金錢觀 ／10分

亦即，理想中的收入是多少？想如何使用金錢？

在思考這個問題的同時，也要考慮你自身理想中的生活，請試著把它跟對方實際的狀況比較看看。

６、健康 ／10分

亦即，關於睡眠、運動、飲食習慣、休息等問題。

有人會以健康為最優先，也有人會為了做某件事就算犧牲健康也在所不惜；此外，體力也是因人而異，有人身體強壯，有人容易生病。

每個人想法不同，為了量力而為，先確認對方在健康層面的價值觀，是否與自己一致是很重要的。

７、私生活 ／10分

亦即，關於興趣、與夥伴及朋友的相處模式、休閒生活等問題。

有人是不把預定行程表填滿就會感到不安，有人則是不能喘口氣的話就會感到疲憊。對你來說，過怎樣的生活會感到充實呢？

楷模最開心的不是你模仿 而是你變強的過程

沒有經驗的反面，代表你的未來充滿了成長的可能性。

而我們與生俱來就有「想看到他人成長的樣子」的欲望。

想想你在玩RPG這類遊戲時，也很享受看到主角成長、漸漸強大的樣子；看電

影或小說，對於主角成長的故事也會不禁覺得感動吧。

你的楷模也一定會想看到你的成長。

因為，最高興的，就是看到自己所指導的事由你成功落實。

楷模非常想要看到：

你有怎樣的變化，是如何地成長。

對楷模來說，也會產生這樣的期待和喜悅。

本文來源：《人生，可以抄捷徑》，皇冠出版

