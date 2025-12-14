學會「抄捷徑」更快抵達成功！用7大指標找出你的人生楷模
【健康醫療網／編輯部整理】「只要照著楷模的話做就好。」
「只要模仿楷模就好。」
但有人會覺得：
「就算模仿他人，也不一定能變成自己的東西吧……」
「靠自己努力才重要吧……」
假設，你的上司請你明天之前把會議用的資料整理好；你絞盡腦汁從零開始拚命構思，運用POWERPOINT和EXCEL，總算把任務完成。
但，後來你知道其實有資料的範本時，會怎麼想？
「如果用範本就可以更早完成了！」
「本來可以有多一點時間把資料做到盡善盡美的！」
……應該會這樣想對吧？
成功不是靠苦撐 而是善用前人資源
要知道，活用既有的資源絕不是狡猾、貪輕鬆或偷懶的事。
反而，在商場上，不去活用資源，就會變成在無謂的事情上付出努力和時間。
同理，模仿楷模，是活用前人投入了時間所建構出知識和經驗的行為，能催生出更好的商業和服務品質。
總之，該抄捷徑就抄捷徑，把時間和精力投入本來應該投入的事情上吧。
不該付出的努力就不需要付出。
這麼做才能夠活用前人的經驗，你的人生也會變得有意義。
別再盲目崇拜 7大指標找出命定的學習楷模
請試著想起平常就覺得「有點敬意」的1位對象，確認一下「對方的實際狀況」和「你理想的模樣」的一致度。若完全吻合，那個人就是最適合你的楷模。
１、人生中重視的東西 ／10分
亦即，那個人在人生中所重視的價值觀是什麼？跟你重視的價值觀一致到什麼程度？
２、生活風格 ／10分
亦即，生活態度和生活方式。
３、伴侶關係 ／10分
亦即，你想繼續單身？還是想成家？想和伴侶維持怎樣的關係？這類型的問題，畢竟你的生活風格會大大影響生活方式和工作模式。
４、工作模式 ／10分
亦即，一天的工作時間和工作模式。是上班族還是老闆？能單兵作戰嗎？還是需要社團或組織的團體戰？等等你所追求的工作模式。
不過，要提醒你的是，如果沒有必要，其實不必刻意獨立創業。重要的是選擇實現你理想模樣的人。
５、金錢觀 ／10分
亦即，理想中的收入是多少？想如何使用金錢？
在思考這個問題的同時，也要考慮你自身理想中的生活，請試著把它跟對方實際的狀況比較看看。
６、健康 ／10分
亦即，關於睡眠、運動、飲食習慣、休息等問題。
有人會以健康為最優先，也有人會為了做某件事就算犧牲健康也在所不惜；此外，體力也是因人而異，有人身體強壯，有人容易生病。
每個人想法不同，為了量力而為，先確認對方在健康層面的價值觀，是否與自己一致是很重要的。
７、私生活 ／10分
亦即，關於興趣、與夥伴及朋友的相處模式、休閒生活等問題。
有人是不把預定行程表填滿就會感到不安，有人則是不能喘口氣的話就會感到疲憊。對你來說，過怎樣的生活會感到充實呢？
楷模最開心的不是你模仿 而是你變強的過程
沒有經驗的反面，代表你的未來充滿了成長的可能性。
而我們與生俱來就有「想看到他人成長的樣子」的欲望。
想想你在玩RPG這類遊戲時，也很享受看到主角成長、漸漸強大的樣子；看電
影或小說，對於主角成長的故事也會不禁覺得感動吧。
你的楷模也一定會想看到你的成長。
因為，最高興的，就是看到自己所指導的事由你成功落實。
楷模非常想要看到：
你有怎樣的變化，是如何地成長。
對楷模來說，也會產生這樣的期待和喜悅。
本文來源：《人生，可以抄捷徑》，皇冠出版
【延伸閱讀】
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=67040
喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw
其他人也在看
「台股周一直接摜下去！」阮慕驊解讀美股AI災情：有個狀況比開盤大跌更慘
美國對等關稅海嘯今年4月洗捲全球，台股先後創下史上單日最大漲跌點，上沖下洗讓投資人心情如坐雲霄飛車；12月11日，台股盤中觸及28658點，但終場收在28024點，震盪劇烈。財經專家阮慕驊今（13）日上午在臉書評估，台指期夜盤收跌超過500點，想必台股周一開盤就是直接「摜下去」；他也提及，然而有一種情況可能比「開盤就大跌」還要慘。 人工智慧（AI）泡沫......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 85
冷氣團發威！全台成「凍蕃薯」 未來一週天氣變化一次看
即時中心／廖予瑄、謝宛錚報導冷氣團持續發威！中央氣象署預報員曾昭誠今（14）日下午指出，受到大陸冷氣團影響，預計今晚到明（15）日清晨會是這波冷氣團氣溫最低的時間點；明日白天冷氣團會減弱，各地的氣溫也會明顯回升。另外，下週三（17日）、四（18日）將會有另一波東北季風，但是不會有這波冷氣團強。民視 ・ 3 小時前 ・ 1
博通一夜翻臉！重挫11%掀AI股雪崩 陸行之點名日月光、廣達等「9檔台廠」：這堂震撼教育躲不掉
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導美國AI晶片族群出現劇烈修正，博通（Broadcom）股價單日閃崩逾11%，成為市場焦點，也連帶拖累整體半導體板塊走弱，輝達（NV...FTNN新聞網 ・ 9 小時前 ・ 20
「王祖賢和齊秦來過我家！」他曬出32年前老照片 網驚嘆：女神美到發光
一名網友近日在家中整理照片時，意外發現32年前王祖賢和齊秦到他家作客的合照，驚呼「王祖賢和齊秦來過我家！」許多網友看了直呼羨慕，也大讚王祖賢真的「美到發光」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 40
賴清德出招對付國民黨！蔡正元傻眼酸：厲害了民進黨
賴清德總統12日與民進黨立委舉行便當會，會中認定立院三讀法案政府「不副署」或「不執行」都不違憲。對此，前立委蔡正元狠酸，厲害了民進黨，真令人大開眼界，只有人民想不到的事，沒有民進黨做不到的事。中天新聞網 ・ 12 小時前 ・ 273
全台急凍！入冬最強冷氣團報到 最冷時間點曝
全台急凍！入冬最強冷氣團報到 最冷時間點曝EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 8
酸賴政府創造三輸局面！醫曝「反年改落敗」3原因：帶頭浪費錢卻要民眾省錢
國民黨立法院黨團推動反年改修法，提案修正「公務人員退休資遣撫卹法」，要求所得替代率不再遞減，於12日在立法院三讀通過，條文明定所得替代率不再遞減，並回溯至2023年。入口網站「Yahoo奇摩」於12月10日至14日進行相關議題網路投票，結果顯示有58.2%的網友贊成停砍；胸腔科醫師蘇一峰揶揄，民進黨政府再度寫下難堪的三輸局面。蘇一峰透過臉書引用投票結果，嘲......風傳媒 ・ 2 小時前 ・ 79
破盤價再翻身？ 杜金龍：中鋼、台塑四寶「這原因」可入手
杜金龍在節目《鈔錢部署》中表示，今年盤面雖以AI題材為主，但不少投資人對於已在高位的AI股泡沫化感到擔憂，轉而尋求基期較低的標的。杜金龍觀察，11月大盤雖兩度回檔，卻意外帶動傳產族群的強勢表現，其中塑化漲幅達23%，鋼鐵、陶瓷玻璃亦表現亮眼。杜金龍透露，他本人近期...CTWANT ・ 1 天前 ・ 7
又是「台南軍火幫」得標國防採購 他指「哪幾個綠營系統介入」呼之欲出
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導國防部標案近日被揭由室內裝修公司「福麥國際」就拿下近6億元火藥採購標案，另還有以登記販售皮鞋、運動鞋的「大石國際」在...FTNN新聞網 ・ 9 小時前 ・ 247
不副署法案硬槓藍白？沈政男示警「卓榮泰恐被關」 預言賴政府最慘下場
面對藍白聯手推行的法案，民進黨陣營打算透過「閣揆不副署」的方式進行反制、阻擋，精神科醫師沈政男痛批，這完全就是陷害行政院長卓榮泰的餿主意。沈政男解釋，自1997年修憲拿掉立法院的閣揆同意權後，行政院長已經不能不副署，若卓榮泰真的照做，恐在2028藍白實現政黨輪替後被追究法律責任。沈政男透過臉書發文指出，綠營現在打算用所謂閣揆不副署的招數，阻擋藍白為多數的立院......風傳媒 ・ 22 小時前 ・ 263
腸病毒重症警訊！毛加恩1歲女併發腦炎 夫妻倆沿街求救搶救成功
毛加恩14日透過社群發文回顧當時情況，表示最初是大兒子Noah先出現腸病毒症狀入院，不久後女兒Kyla也開始發燒。在就醫過程中，Kyla在咖啡廳進食時突然出現眼睛上吊、臉色發紫、身體癱軟等症狀，夫妻倆誤以為是食物噎住，緊急施以哈姆立克法並試圖清除口中食物，但無效。情急...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 4
博通一句話嚇壞市場、降息後獲利了結 美股重挫、台積電ADR大跌4.17%
聯準會（Fed）本週宣布降息後，美國股市12日出現獲利了結賣壓，其中科技大廠博通（Broadcom）因客製化AI處理器毛利率問題，單日股價暴跌11%，引發晶片股連鎖反應，拖累費城半導體指數重挫5.10%，三大指數全面收黑。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 27
MLB》天使沒賣大谷翔平虧慘了 美作家勸老虎別再冒險
老虎今年打出好成績，殺到美聯分區系列賽才敗給水手，他們的王牌投手史庫柏（Tarik Skubal）距離自由市場只剩下最後1季。與其讓史庫柏打完明年進入自由市場，美媒《The Athletic》作家鮑登（Jim Bowden）建議老虎選擇賣出史庫柏以交換大量資源。中時新聞網 ・ 9 小時前 ・ 3
MLB／分享道奇多美好！赫南德茲牽線引進狄亞茲 網讚：根本GM
洛杉磯道奇正式宣布，簽下前紐約大都會自由球員、終結者狄亞茲（Edwin Diaz）。這名生涯累積253次救援成功的王牌終結者順利加盟，媒體也透露，這筆重磅補強的背後，球隊氣氛製造者赫南德茲（Ki...聯合新聞網（運動） ・ 9 小時前 ・ 3
趙露思遊迪士尼「蹲路邊啃雞腿」 超接地氣模樣全被拍
大陸女星趙露思在今年11月迎來27歲生日，自從離開前東家「銀河酷娛」後，不僅憑藉新劇《許我耀眼》強勢翻身，更獲得新東家「虎鯨文娛」全力支持，人氣再攀高峰。女星曾黎與趙露思因戲結緣，曾在《星漢燦爛·月升滄海》、《偷偷藏不住》中二度飾演趙露思的母親，被觀眾讚為「最美媽媽」。兩人感情好到戲外也成為忘年交，本月9日被民眾在上海迪士尼巧遇同遊，瞬間掀起熱議。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 14
WBC》鄧愷威可能代表台灣 巨人總管Posey談投手參賽問題
包括台灣旅美好手鄧愷威在內，舊金山巨人有多名球員可能在明年春訓期間代表各自的國家出戰世界棒球經典賽。對此巨人棒球事務部總裁Buster Posey表示，他們只能跟球員解釋參賽的好處與壞處，尤其是投手部分。TSNA ・ 1 天前 ・ 10
年賺三成、配息衝7%、股價只要0050五分之一？市值型ETF大洗牌 「這1檔」成新黑馬挑戰王座
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導市值型ETF戰場今年明顯升溫，不再只有元大台灣50（0050）獨霸舞台。隨著多因子策略崛起，新世代市值型產品開始搶占投資人目...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 3
獨家》18歲帥兒將出道？ 李㼈「不建議」揭演藝圈環境：死傷一堆
李㼈18歲兒子李奕龍近期參加公視校園實境解謎推理節目《成仁高中偵探社》，「神複製爸爸」的帥氣外表引發討論。是否將隨爸爸、姊姊李紫嫣的腳步進入演藝圈？現就讀台藝大圖文傳播藝術學系一年級的李奕龍表示，他現階段以學業為重，愛子心切的李㼈也直言：「不建議！」中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 68
得標5.9億炸藥採購案！馬桶公司1數據超慘烈
[NOWnews今日新聞]國民黨立委王鴻薇爆料，國防部標案（JE15005L097）「RDX海掃更」採購決標金額高達5.9億元，得標廠商竟是一家登記在台南的室內裝修公司「福麥」，且該公司2021至20...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 618
冷氣團強襲「3地體感僅6℃」 專家揭「這天回暖」！
生活中心／江姿儀報導今（14日）受大陸冷氣團影響，中部以北及東半部偏冷，南部則早晚偏冷，各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、大台北、中部山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。中央氣象署指出，明（15日）大陸冷氣團減弱，各地回溫，但早晚天氣仍較涼，西半部日夜溫差大。對此，氣象專家林得恩提醒，今（14日）將「愈晚愈冷！」，今、明兩天降溫明顯。民視 ・ 11 小時前 ・ 5