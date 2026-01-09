學期最後一天驚魂！高科大校區鋰電池自燃冒煙 師生急疏散

國立高雄科技大學旗津校區今日傳出火警事件，校內一處疑似鋰電池冒出濃煙，隨即啟動火警警報，現場一度煙霧瀰漫，驚動校內師生。讀者提供



國立高雄科技大學旗津校區今（1/9）日上午11時21分傳出火警，校內一處疑似鋰電池冒出濃煙，隨即啟動火警警報，現場一度煙霧瀰漫，驚動校內師生。消防局獲報後，出動8輛消防車、15名人員趕赴現場，於11時32分抵達時，已無明顯火勢，所幸無人員傷亡或受困。

高雄市消防局表示，起火原因為一顆小型鋰電池冒煙，該鋰電池當時放置於走廊空間，並未引發延燒，詳細起火原因仍待進一步釐清。

對此，高科大校方說明，發生自燃的是旗津校區輪機系「空氣污染監測設備用之鋰電池」，當時教師已第一時間進行適當緊急處置，並立即通報消防單位，並將鋰電池移至走廊空曠處，避免波及其他設備與人員，思所幸並無師生受傷，警消亦及時到場協助處理。

由於今日為旗津校區本學期最後一天上課日，突如其來的火警事件引發學生關注，部分學生在社群平台留言表示「高科大的最後一天用爆炸收尾」。消防局表示，現場僅為小型鋰電池冒煙，並未造成實質火勢。

