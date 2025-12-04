學校不容中國間諜活動 美眾議院審議3法案防範中共滲透

美國國會大廈。 圖：翻攝維基百科/Architect of the Capitol/公有領域

[Newtalk新聞] 美國眾議院4日開始審議3道防制中國共產黨對美國教育體系遂行影響力的法案，保護學生免受中國宣傳的影響，並揭露中國試圖影響美國教育體系的行徑。

《福斯新聞》（Fox News）報導，眾議院中國共產黨特別委員會主席、密西根州共和黨眾議員穆勒納爾（John Moolenaar）「中國想要影響美國學生從幼兒園到大學的課堂學習內容。」

因此，美國眾議院H.R. 1005、1049和1069「這些合情合理的法案將保護學生免受中國宣傳的影響，並揭露中國試圖影響我們教育體系的行徑。中共極力阻止美國人了解其駭人聽聞的文化大革命、天安門廣場屠殺無辜學生、對維吾爾族進行種族滅絕以及其專制未來的計畫。這些法案將賦予家長更多權力，禁止中國干預我們的課堂，從而使美國學生在課堂上可以了解更多中國共產黨的真實面貌。」

H.R.1069號法案，全名為《促進負責任的監督以消除對兒童的共產主義教育法案》（Promoting Responsible Oversight To Eliminate Communist Teachings for Our Kids Act），禁止聯邦政府向任何直接或間接接受中國政府（包括孔子學院）資助的中小學提供資金。

赫恩在一份新聞稿指出：「中共對我們教育機構的惡意影響是一個日益嚴重的威脅。今天的學生是我們未來的領導者，我們必須確保他們的學習環境免受反美外國勢力的影響。我期待《促進負責任的監督以消除對兒童的共產主義教育法案》本週獲得通過，以便我們能夠阻止中共的資金和宣傳滲透到我們的中小學，保護我們的孩子。」

H.R.1049，法案名稱為《教育領域敵對勢力捐款報告透明法案》（Transparency in Reporting of Adversarial Contributions to Education Act），要求每個地方教育機構必須告知家長，他們有權要求並接收有關外國勢力幹預學校的信息，以此作為學校獲得聯邦和中等教育經費的條件。

提出這項法案的共和黨眾議員比恩（Aaron Bean）指出，「美國學校是教育場所，不是間諜場所，然而，當我們的教育機構接受外國資金這個『特洛伊木馬』時，就會發生這種情況。本法案將控制權交還給家長，揭露外國勢力幹預的本質，並徹底阻止敵對國家接觸美國青少年。」

H.R. 1105法案的名稱則為《打擊學校系統中威權主義者謊言法案》（Combating the Lies of Authoritarians in School Systems Act），其摘要寫道：「本法案禁止公立中小學以接受中國政府、中國共產黨或任何代表中國政府或中國共產黨行事的個人或實體的資金或與其簽訂合約為條件，來獲得聯邦中小學教育經費，」「本法案還要求學校向教育部披露來自外國的資金或與其簽訂的合約。」

中國共產黨涉嫌滲透美國課堂，已經引起美國各界的擔憂。「家長捍衛教育組織」（Parents Defending Education）便曾於2023年披露的令人不安的證據，顯示中共資助的金融機構與美國中小學之間有某些活動。

今年早些時候，福斯新聞數位頻道也曾報導了史丹佛大學的調查結果。該校地校內媒體發現證據，顯示中國勢力可能已經滲透到這所著名學府以及全美其他大學，以收集情報。

