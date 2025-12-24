學校供餐法進度卡關 立委盼別「審心酸」

▲立法院教育及文化委員會今（24）排審「學校供餐法」草案。（圖／記者李青縈）

[NOWnews今日新聞] 法院教育及文化委員會今（24）排審「學校供餐法」草案，立委柯志恩表示，至今沒有看到行政院版本，擔憂就算法案通過後也不能落實；立委范雲則對召委劉書彬不滿「您是教大學，不是小學」，請她不要對出席立委不當限制。劉書彬決議暫緩草案，討論保留委員會，待1月委員會安排專案報告。

教育及文化委員會上月底曾排審營養午餐專法，委員及黨團版本合計超過30項，但卻沒有院版；時隔近1個月，再度排審。柯志恩直言「我不希望是審心酸」，教育部跟行政院態度是否一致仍不清楚，加上財劃法仍不明確，擔心後續營養午餐補助是否會改變、法案通過是否可以確實執行。

各立委對草案意見仍有分歧，立委萬美玲也說，現在各縣市對營養午餐的補助不同，同時又有財源不明的狀況，大家目標一致是希望學生可以吃得更健康，但版本審查完之後到底可執行性多高？立委郭昱晴則說，財劃法已經被否決第五次，讓進度不斷延宕。

立委范雲因為被制止講話表達對劉書彬不滿，「召委我們不是小學生」，上一次是管理「有人走來走去」，這次彼此只是小聲討論法案內容，而國教署署長彭富源發言都有拿著麥克風、大家都可以清楚聽到，更暗指劉書彬擔任東吳大學政治系教授，表示「況且您是教大學，不是小學」。

另，她也擔憂，民眾黨團法案提到500人配一個營養師的高標準，幾乎需要近3200名營養師，依照營養師公會統計現有人數共約4900人，幾乎全員出動；不論是中央還是地方出資都是龐大支出，教育部是否有試算金額。

教育部國教署署長彭富源表示，營養午餐平均餐費45至60元；目前營養午餐收費有三種，多數是跟家長收費，另一種是部分負擔，而有10縣市（桃園、宜蘭、新竹縣市、彰化縣、花蓮、南投、澎湖、金門、連江）是地方政府補助全免。

彭富源說明，目前政府已投入74億元經費，在支持經濟弱勢學生的營養午餐、偏鄉營養午餐的人力等部分；若營養午餐相關法律通過要增加44億元，屆時總經費達118億元，而這部分涉及地方自治權責，加上財劃法尚未確認，現階段提出院版有難度。

