學校出包？畢業小物寫「早起的蟲兒有鳥吃」 校方揭真相：勉勵畢業生

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員山國中畢業小物上面印的竟是「早起的蟲兒有鳥吃」，校方解答背後原因。（翻攝自員山國中臉書）

最近是畢業季，許多學校會製作專屬的紀念小物送給畢業生，而宜蘭縣員山國中的紀念品上，印的竟是「早起的蟲兒有鳥吃」，讓人以為是印錯了，然而校方解釋，其實這是13年前一個誤會，意外留下的專屬金句。

《聯合新聞網》報導，員山國中日前舉辦畢業典禮，校方送給畢業生的紀念禮物，包含特製筆袋與原子筆，而筆身上印的不是常見的「早起的鳥兒有蟲吃」，而是「早起的蟲兒有鳥吃」，引發討論。

校方解釋，這其實是13年前製作雙語標語時，廠商誤植的句子，當時一位女學生發現後，反而覺得很符合員山國中的精神，因為他們是偏鄉小學校、資源不多，但就算平凡的蟲子，只要願意奮鬥也能反轉命運，「我們來自小小的員山⋯但是努力的我們有一天也可以有不凡的表現⋯」

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這個美麗的錯誤成為員山國中獨家座右銘，今年家長會長建議製作這個印有金句的畢業紀念筆，藉此勉勵畢業生千萬不要小看自己，無論出身如何，只要努力前進，一定能達到目標。

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