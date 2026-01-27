學校午餐廚藝賽 佳中奪冠

教育局舉辦學校午餐廚藝競賽，以「美味調色盤料理」為主題，各校校廚展現好手藝。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

「美味Colorful 營養Wonderful」！教育局二十七日舉辦第七屆學校午餐廚藝競賽，以「美味調色盤料理」為主題，邀請三十所學校的「校廚」大展身手同台競技，並舉辦親子料理競賽，將營養午餐的美味、營養、ＣＰ值一次到位。

黃偉哲表示，學校午餐是孩子每天最重要一餐，台南市營養午餐自辦率高達九成五，午餐品質、份量與內容仰賴營養師與校廚共同守護，兼顧營養、美味、顏色和健康，外觀如「調色盤」豐富多元，看起來就相當吸引人，「好不好吃，從剩菜量就看得出來」。透過「華山論劍」，各校可以相互觀摩和交流廚藝，持續精進菜色品質，將餐點吃進肚而非成為廚餘，讓孩子吃得開心、家長更安心。

黃偉哲提及，台南推動蔬食政策，蔬食料理美味度是一大挑戰，期待透過廚藝與營養專業提升，讓蔬食也能成為孩子喜愛、不浪費選擇。

另有三十三校展出創意菜單海報，透過色彩、營養與創意結合，展現台南校園午餐的多元樣貌與豐碩成果。教育局表示，學校午餐廚藝競賽邁入第七年，已成為校廚與營養師重要交流平台。而親子料理競賽，也讓孩子從備料、配色到擺盤，全程參與，將飲食教育從校園延伸到家庭，除懂得兼顧營養、均衡與美味，更培養惜食與感恩態度。

各校運用紅、黃、綠、紫等多色食材，將營養知識轉化為色、香、味俱全的料理，讓學生從日常午餐中認識均衡飲食的美學與價值。競賽由佳里國中奪金，親子料理由進學國小五年級黃巧渘獲獎，海報發表更有八校獲優良菜單設計獎。