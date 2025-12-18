學校圍牆內縮保障交通安全 國教署長讚學生提案

（中央社記者陳至中台北18日電）教育部與公視合作節目「台灣囡仔、讚！」，國教署長彭富源特別提到其中一集，呈現基隆市明德國中師生共同討論，透過圍牆內縮改善上下學交通安全，以行動改善實際生活問題。

教育部今天舉辦「台灣囡仔、讚！」第17季記者會，預計本月21日起在公視兒少頻道「小公視」首播，帶領觀眾走訪16所特色學校，深入了解各校的生活故事。

教育部國民及學前教育署長彭富源致詞時提到，「台灣囡仔、讚！」17季來從台灣最北走到最南，也前往離島地區，呈現出各校「長在土地上」的學習，這樣來自生活的觀察和實踐，能讓學生實踐課堂所學，也會更有信心。

彭富源特別提到其中一集，基隆市明德國中面對周遭社區交通擁擠、學生上下學安全困境，師生共同提案，並透過實地測量，最終促成圍牆內縮與人行道拓寬。這種觀察現實中的生活問題、尋找解決之道和行動實踐，所獲得的寶貴經驗，絕對是課堂上學不到的。

另外，澎湖縣望安國中結合鄰近聚落的綠蠵龜保育活動，也讓彭富源印象深刻，尤其是呈現出100年前的人們，就有保護綠蠵龜的文化，不僅呈現學校的特色，也讓民眾一窺台灣各地的文化多樣性。

「台灣囡仔、讚！」第17季共有16集，本月21日起每週日上午10時30分在「小公視」首播，27日起在公視Youtube頻道上架。相關資訊可參考公視網站。（編輯：林恕暉）1141218