學校屋頂變金礦！大同智能打造「智慧微電網」 南台科大搶頭香當示範

財經中心／師瑞德報導

教育部補助全台首座校園微電網案今（24）日於南台科大揭牌（圖），由大同智能操刀建置。全校共建置737kW太陽能系統，其中西淮館更導入儲能櫃，達成對市電依賴趨近於零的「能源自主」目標。大同智能強調，將持續以微電網技術協助各場域落實智慧用電與淨零轉型。（圖／大同提供）



校園綠能轉型迎來重大里程碑！南台科技大學於今（24）日盛大舉行校園微電網揭牌儀式，這不僅是該校邁向永續校園的一大步，更是教育部補助校園微電網計畫的全台「第一案」。負責建置的大同智能展現強大技術實力，提供從場勘、設備選型到系統調節的一條龍服務，成功協助南台科大推動自主用電，成為國內校園微電網的示範指標。

六棟屋頂變身發電廠 西淮館達成「零依賴」創舉

本次計畫規模宏大，經專業評估後，大同智能在南台科大校園內六棟建築物的屋頂建置了太陽能發電系統，總裝置容量高達 737kW，符合國內高效能源場域的高標準。透過先進的微電網技術整合，這些太陽能電力能即時併網，有效降低校園整體的用電負擔與契約容量，替學校省下可觀的電費支出。

其中最引人注目的亮點位於「西淮館」。大同智能在此建置了 29.7kWp 的太陽能板，並搭配 25kW／105kWh 的儲能電池櫃，打造出一個小型的獨立能源生態系。透過精密的系統整合，白天太陽光發電可直接供應全館使用；當發電量高於負載時，多餘的電力會自動存入儲能系統；反之，若遇到陰雨天或發電不足時，則由儲能櫃釋放電力補足。這套機制讓西淮館對市電的依賴度趨近於零，完美實現了局部的能源自主。

大同智能秀綠能肌肉 推動永續低碳新未來

大同智能表示，微電網是未來能源管理的核心趨勢，能有效調節尖峰用電並提升供電穩定度。此次與南台科大的合作，不僅驗證了大同智能在創能與儲能整合上的技術實力，更為台灣校園樹立了智慧用電的新標竿。未來大同智能將持續深耕微電網與再生能源整合技術，協助更多校園及商業場域落實能源自主，共同推動台灣的永續低碳發展。

