學校廚餘全數控管 桃市府啟動應變機制

針對外界關注學校廚餘清運及後續處理問題，桃園市環保局表示，自一一四年十月二十二日發生非洲豬瘟疫情後，依中央應變中心規定，學校廚餘於今年十二月底前須全數送往環保局指定場所處理，不得再作為養豬用途。因部分豬農在缺乏經濟誘因下不再配合清運，市府已即時啟動應變機制，針對廚餘未收運的學校，環保局只要接獲通報，立即調派清潔車輛協助清運，迄今從未發生廚餘未處理、堆置校園的情形，確保校園環境衛生。

環保局十八日指出，依現行政策，學校廚餘自一一五年起仍可繼續作為養豬使用，惟僅限一年。統計桃園市列管九十三家養豬場中，已有八十九家完成申請AIoT與CCTV設置，申請率超過百分之九十五，預期明年學校廚餘以養豬飼料為主要處理方式，相關清理成本與疫情前相近，波動幅度有限。

環保局也將把握此一關鍵過渡期，自明年起規劃推動「源頭減量」與「以量制價」兩大策略，為一一六年全面禁止廚餘養豬政策預作準備。在源頭減量方面，將透過學校惜食教育、菜單優化、適量供餐、剩食打包等作法，從學生用餐行為與供餐設計著手，減少剩食產生；並結合乾濕分離及設備導入，在兼顧學生吃得好、吃得飽的前提下，降低廚餘產出量，同時鼓勵設置大型廚餘處理設備，達到減積減容效果，進一步降低後端清理成本。

在「以量制價」方面，市府將積極輔導豬農轉型為乙級廢棄物清除業者，投入廚餘清運市場，並鼓勵相關業者新設或擴充厭氧消化、快速醱酵等處理設施，提升整體廚餘去化量能，促進供需平衡，穩定清理價格，減輕團膳業者的經營壓力。

環保局進一步指出，一一六年全面禁止廚餘養豬後，廚餘清理費用勢必較現行增加。市府已提前評估並研議相關配套措施，未來將邀集團膳業者共同討論，尋求最佳可行方案，在兼顧防疫與環境永續的同時，確保學校營養午餐供餐品質不受影響，請學生家長無需過度恐慌。