學校廚餘「堆積如山」！業者每日成本飆7.2萬 憂轉嫁午餐品質

行政院宣布將於2027年全面禁止使用廚餘養豬，此政策已引發一連串問題。部分豬農提前拒收廚餘，導致學校營養午餐廚餘無處可去，清運量能不足。一位負責雙北45間學校營養午餐的團膳業者遇到200桶廚餘堆積一週的窘境，最終找到乙級清運業者協助，但每天處理成本增加至少7.2萬元。環境部估計全國每日廚餘量達8600桶，處理每噸費用可能高達8000元，業者擔憂成本轉嫁後將影響午餐品質。

一箱箱廚餘被塑膠袋包裹，為防止氣味外洩，外層還加了一層塑膠袋。陳老闆負責雙北地區45間學校的營養午餐供應，每天最多產生35桶廚餘，200桶廚餘已經堆積了6天。陳老闆表示，他們終於找到業者來幫忙載走兩車廚餘。雖然找到了乙級清運業者協助處理，但量能有限，一天也只能載走36桶。

環境部估計，未來處理每公斤廚餘費用為5至8元，每公噸可能高達8000元。目前清運成本為每桶最多2000元，一天額外支出達7.2萬元。環境部補助焚化廠協助燒廚餘的政策將持續到12月31日，未來焚化處理在台北市的報價為每噸3603元，相當於每桶再多約720元，使每日成本增至9.7萬元。

中華民國餐盒工會理事長陳明信強調，現在需要高額的成本，所以他主張相關單位應該給予協助，否則真的可能會影響學校營養午餐的品質，因為預算就那麼多。環境部預估2026年全國每天廚餘量將達1720噸，相當於8600桶，其中395噸廚餘必須焚化或掩埋處理。

團膳業者憂心廚餘處理成本若轉嫁，學生每人每餐收費至少必須增加3元。彰化縣還傳出學生吃不飽的情況，懷疑與降低廚餘政策有關。對此，教育處表示校方提出的是「合理備餐」，基於惜食、不浪費的觀念出發。

據了解，部分餐廳比團膳業者更早開始被拒收廚餘，雖然廚餘量沒有團膳產生的多。某大型連鎖餐飲業者分享，全台190家餐廳原本就找業者清運，每家每月約7000元，總花費達133萬元。目前雖然已經準備迎接廚餘養豬落日，但業者清運費暫時還沒說要漲價。業者希望政府能提出相應配套措施，否則源頭業者將面臨更大的經營壓力。

