學校打流感疫苗前1天才揭曉廠牌惹怨 石崇良：家長的堅持不必要！

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

今年流感疫情少見提早報到，出現一波「秋季流感」現象，且疾管署預估最快11月底，流感就會二度增溫，卻傳出有家長抱怨小孩子在學校接種流感疫苗，校方卻在打疫苗前一天下午才告知疫苗廠牌，根本沒時間了解及選擇。衛福部長石崇良今（13）日公開發話，強調如果孩子過去沒有特殊不良反應，家長不太需要堅持要打特定廠牌的疫苗，所有疫苗效果都是一樣的。

石崇良上午赴立法院社會福利及衛生環境委員會就「有關癌症新藥暫時性支付及罕見疾病藥物專款預算運用成效及政策檢討」進行專題報告。會前接受媒體聯訪，做出上述表示。

疾管署今年提供的公費流感疫苗共有五種廠牌：國光、GSK、東洋、賽諾菲、高端。但新北市傳出有家長不滿，學校在打疫苗一個月前就要求家長簽署同意書，卻直到接種前一天才公布要打的廠牌，根本沒時間了解及選擇。

石崇良表示，公費流感疫苗都是經由疾管署的專家會議討論之後建議接種，且經公開採購，所有疫苗效果都是一樣的，在這個接種的時候，我想不太需要一定要去堅持打那一類的疫苗。

石崇良強調，除非，孩子過去打特定疫苗曾經發生不良反應，就可以告訴醫療人員，事後可以去提供不同廠牌的醫療院所自行接種，否則，若無特別副作用的人，最好還是按照建議期程接種流感疫苗。

照片來源：CNEWS資料照／記者陳鈞凱攝

