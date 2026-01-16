學校操場出現謎樣的煙囪？ 答案揭曉了！

彰化縣鹿港鎮洛津國小全新操場旁有個巨大煙囪，令人非常好奇。(記者劉曉欣攝)

〔記者劉曉欣／彰化報導〕操場有煙囪？彰化縣鹿港鎮洛津國小操場跑道旁出現巨大煙囪，讓民眾與師生都在猜測設置原因，但從煙囪口往下看，完全密封又看不到東西，成為迷因般的存在。縣府工務處表示，這是作為採光之用，希望引進自然光進入地下停車場。

為了解決鹿港老街一帶遇豪雨易淹的問題，開挖洛津國小操場來施作地下停車場兼滯洪池功能，目前工程進入驗收階段，因此，操場也打造全新跑道，連帶靠近鹿港溪的復興南路圍牆也全數拆除，可以一眼就看到操場。

但許多人發現，操場竟然多了個謎樣的大煙囪，就位於操場的跑道旁，令人大感不解。縣府工務處指出，看起來像是煙囪的東西，其實就是為了讓地下停車場引進自然光，作為採光用途，最上面以透明壓克力來封起採光口。

至於，洛津國小操場另一側有個藍色開關的設施，工務處指出，因為水閘門的正下方有入流箱涵，因此，在地面設立開關，未來將交由專責單位管理，當豪雨造成市區水量激增，需要引流進入滯洪池，就由專人經評估後來開啟開關，讓地下停車場發揮滯洪池的功能。

鹿港鎮洛津國小因為打造地下停車場兼滯洪池，操場也全面換新。(記者劉曉欣攝)

彰化縣鹿港鎮洛津國小地下停車場兼滯洪池功能，校門後方有個水閘開關。(記者劉曉欣攝)

