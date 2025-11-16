學校教育數位化，「上課或做作業需要看影片」

一份針對日本全國小學4年級到國中3年級學生實施的問卷調查顯示，7成受訪學生「上課或做作業需要看影片」，由此可以看出學校教育的數位化普及程度。

更多人傾向「打字」而非「手寫」

公益財團法人博報堂教育財團的調查研究機構「兒童研究所」於2025年7月透過線上方式實施了此項調查，收到1200份有效回答。

關於自己上的學校、班級的數位化普及情況，68.7%的受訪者表示「上課或做作業需要看影片」。其次是「用平板提交作業」（62.7%）、「班級事項透過線上方式聯絡」（60.3%）。

關於寫文章時的偏好，43.8%的受訪者表示更喜歡「打字」，這一比例超過了「手寫派」（30.8%）。

而在教科書偏好上，相較於數字派（34.8%），紙版派（39.9%）略占上風。

【資料】