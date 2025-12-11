學校淪為政策廣播站！教育局：明年增設學校專責行政人力

台北市議會今日舉行台北市國中教育議題探討座談會。（邱芊攝）

台灣師資短缺，除了課務繁重外，北市教師指出，行政工作量也直線上升，導師如今需要宣導各類政令，直言學校已經變成政策宣導的「廣播站」，認為應交給區公所、里長宣傳，以真正落實行政減量，減輕基層教師的壓力。教育局11日回應，預計民國115年起試辦增設學校專責行政人力計畫。

台北市議會今日舉行台北市國中教育議題探討座談會，台北市教師會理事、五常國中老師陳楷元表示，教育局無論什麼議題都會發文給學校，直言學校如今已經變成了政策宣導的「廣播站」，導致每個行政組的工作量都增加許多。

陳楷元以自己在的學務處衛生組為例，比如某個建築物周邊、人行道列為禁菸區域，內容與學生幾乎毫無相關，但卻要公告校網，觸及率也極低，交給里長、區公所宣導成效還較高，他直言「就算是廢文，老師也需要經過一定行政流程處理」，呼籲教育局跟各科做橫向聯繫，以真正落實行政減量，減輕基層教師壓力。

現場還有許多老師說自己每天都會收到家長的訊息，請老師提醒孩子放學要回爺爺家、記得帶餐具等等瑣事，都要一一再告知學生，每天都焦頭爛額。

議員陳宥丞說，很多都是市議員在議會質詢所要求，所以教育局才會要求學校宣導，以後都會調整所要求的內容；議員侯漢廷則說，國中小老師目前需要填寫的報表頁數多達上百頁，網路上的工作事項也有數十項，因此他建議，校方可以調查，老師認為哪些行政報表不重要，便可以直接取消。

議員張斯綱表示，行政工作固然受到目前編制員額的限制，但有無可能擴編員額或以約聘方式，引進專門人才處理行政事務，讓教師能將精力集中於教學和處理家長事務上。

教育局主秘鍾德馨表示，約聘人員不需限定為教育人士，通常是像一般大學畢業的新鮮人，這些新增的約聘人力進入學校後，可以作為現有主任或組長的幫手，幫忙處理行政工作事務，從而降低現有教師或行政人員的工作負荷。

鍾德馨強調，與涉及教師薪資等事，需中央統一規定的部分不同，增聘、約聘人力只要地方政府願意花錢，在制度上就可行，過去的約聘人力很少，多屬於專案性或特定計畫，市府目前希望將約聘人力變成普遍性、常態化的資源，為了讓學校能更好安排整體工作，預計115年起試辦增設學校專責行政人力計畫。

