學校社工師實物銀行 串起孩子最需要的支持

115年學校社工師及志工共同打包開學禮包

115年學校社工師實物銀行感恩會大合照

115年日常發放及冬被申請

115年感恩會高淑玲學校社工師分享物資連結家庭與學校

115年暖心年菜捐贈及發放大合照

對多數家庭而言，年節象徵團圓與溫暖；但對部分孩子來說，卻可能放大分離、不安與生活壓力。新北市推動的「學校社工師實物銀行」在關鍵時刻走進校園與家庭，提供生活物資陪伴孩子度過生命中的困頓時刻，穩住日常所需，也守住學習的希望。教育局表示， 114年度串聯51個捐贈單位，累計服務3,424人次，依學生實際需要提供即時、貼近生活的支持。讓孩子不因生活匱乏而中斷學習。

就讀國小一年級的湘湘，父親長期受重度憂鬱症所苦，家庭原本仰賴新住民母親支撐經濟，卻因逾期居留被迫返國，生活頓時失去依靠。今年過年，湘湘無法與父母團聚，面對的是突如其來的孤單與不安。透過學校社工師媒合實物銀行送來的暖心年菜，不只是填飽肚子的一餐，更是一份被記得、被關心的陪伴，讓孩子在分離的節日裡，仍能感受到到溫柔的支持。

實物銀行的協助，也成國外僑生的在臺求學的重要後盾。華僑高中語文中心王主任指出，近年因國際情勢變動，來臺就學的學生人數增加，許多學生隻身來到陌生環境，家庭經濟本就吃緊，且第一年無法打工，補助也難支應日常所需。透過學校社工師媒合實物銀行資源，補充基本生活物資，不僅減輕生活壓力，也讓僑生在異鄉感受到被接納與陪伴，得以安心投入學習。

在第一線服務現場，實物銀行也讓家庭關係出現改變。學校社工師高淑玲曾服務一戶位於偏遠山區、由智能障礙父親獨力照顧兩名孩子的家庭，透過物資支持，父親第一次為孩子煮了紅豆湯，孩子驚喜的笑容，讓人深刻體會，一碗簡單的熱湯，對某些孩子而言，是彌足珍貴的幸福。家訪時，學校老師親眼看見父親風雨無阻接送孩子上下學的身影，感受到家庭用愛努力撐住生活的力量。