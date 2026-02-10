學校社工師實物銀行 去年資助近3500人次

一一五年學校社工師實物銀行感恩會大合照。(新北市教育局提供)

記者蔡琇惠∕新北報導

新北市推動「學校社工師實物銀行」，走進校園與家庭提供生活物資，陪伴孩子度過困頓時刻，穩住日常所需，守住學習的希望。

教育局表示，學校社工師實物銀行一０五年成立以來，長期與學校第一線教師陪伴許多身處逆境的孩子與家庭。去年度串聯五十一個捐贈單位，累計服務三千四百二十四人次，依學生實際需要提供即時、貼近生活的支持，讓孩子不因生活匱乏而中斷學習。

實物銀行的協助也成國外僑生的在台求學的重要後盾。華僑高中語文中心王主任指出，近年因國際情勢變動，來台就學的學生人數增加，許多學生隻身來到陌生環境，家庭經濟本就吃緊，且第一年無法打工，補助亦難支應日常所需。透過學校社工師媒合實物銀行資源補充基本生活物資，不僅減輕生活壓力，也讓僑生在異鄉感受到被接納與陪伴，安心投入學習。

在第一線服務現場，實物銀行也讓家庭關係出現改變。學校社工師高淑玲曾服務一戶位於偏遠山區、由智能障礙父親獨力照顧兩名孩子的家庭，透過物資支持，父親第一次為孩子煮了紅豆湯，孩子驚喜的笑容讓人印象深刻。