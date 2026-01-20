學校結業式！1百貨擠滿學生 小編喊「安親班開幕」笑翻全網

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

今(20)日是不少學校的結業式，「Big City遠東巨城購物中心」的小編就曝光百貨人滿為患的景象，幾乎都是學生，直呼「巨城理財安親班」正式開幕，提供每天上午11點至晚上10點提供安親服務，請家長下班記得接走，笑翻一票網友。

巨城小編先在臉書貼出商場滿是學生背書包的照片，發問「同學們放假嗎」，隨後在threads搞笑宣布巨城理財安親班開幕，每天1100-2200提供安親服務，「若家長們的上班時間無法配合，可先送至接待大廳星巴克」；臉書則公告「因應休業式，同學大量出沒，本中心不含過夜服務，請家長於閉店前將小朋友領回，謝謝各位家長配合」，並提醒家長別領錯。

貼文一出，網友紛紛笑回「那可以麻煩同學們留一台ubike 給小編嗎」、「安親班有提供小點心嗎」、「安親班有年齡限制嗎？」、「寒假就拜託你了」、「感謝巨城安親班」、「那可以到裡面招生嗎？」、「我兒子也去巨城安親了，謝謝巨城老師」、「小編忘了提醒，請家長記得來刷卡領孩付安親費」、「等等去領回高中生，順帶結帳安親班內讓孩子目不暇給的甜品」、「小編真懂父母親的哀愁」、「不用去領，吃飽喝足，玩開心了他們自己會回家」。





