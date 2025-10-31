學校變美了 北市114年投入770萬優化11校穿堂環境

臺北市教育局推動「校園穿堂環境優化」，幸安國小建置巴洛克風格櫥窗，展示校史與學生榮耀

民權國小運用色彩、光影與材質的搭配，營造溫馨且兼具學習功能的空間

吉林國小運用間接照明營造溫暖的光線

國語實小穿堂改善後變得更加明亮通透

國語實小將學習結合情境布置，讓穿堂成為教學場域，讓學生自主學習

臺北市教育局積極投入校園環境改善工程，聚焦校園中容易被忽略的動線空間，推動「校園穿堂環境優化」，114年投注770萬元、補助11所高國中小學校完成改善。教育局表示，改善工程以美感設計結合教育理念，讓原本只是作為通道的穿堂，轉變成有溫度、有故事、有參與感的學習空間，讓孩子從進校門的那一刻，學習就開始發生。

臺北市教育局說明，114年度完成改造的11所學校，不同於以往穿堂強調師生通行的動線、或是重要事項的公告，各校依自身特色與校園文化進行設計，規劃並打造出富有創意與溫度的穿堂。幸安國小結合歷史建築與巴洛克風格，設置櫥窗展示校史與學生榮耀，展現校園文化底蘊，更強化師生的認同感和歸屬感；民權國小改善幼兒園穿堂，透過色彩、光影與材質的巧妙運用，營造溫馨且富有學習功能的跨領域空間，讓孩子們能自由探索與學習成長。

國語實小配合80週年校慶，運用穿堂牆面設計校史發展的「學習地圖」，透過行動載具掃描QRcode，瞭解學校發展沿革，將教學與情境融合在一起，成為學校穿堂的一大亮點，讓學生能自主學習。國語實小六年級陳同學表示，新穿堂變得很舒服又美麗，最酷的是牆上的「世界地圖」，只要拿出平板或是手機掃描地圖的QR code，就可以自己看到學校以前的故事和發展歷史，這樣一邊走一邊玩，不知不覺就學到了東西，穿堂變成了一個超酷的「學習遊戲場」。

臺北市教育局指出，優化後的穿堂空間，不僅提升學校整體環境質感，也讓師生與家長對校園有更深的認同與歸屬感。未來將持續投入資源，115年度已規劃15所學校進行優化改善，讓更多孩子能在安全、舒適、充滿美感的校園中快樂學習。