學校附近的土地公廟／楊子

楊子

那年，我和同學一起報考一所國立大學研究所。他邀請我住他家，隔天早上由他家人接送去考場。我立刻答應，心裡充滿感激：不用趕早班車，也省下遲到的風險。

當天晚上，我早早搭捷運到他家，梳洗後就寢。清晨，他家人準時出發，載我們到考場。車上，同學提到，他在網路上看到，要考上這間學校，必須「拜碼頭」。我好奇地問，他解釋後竟帶我去拜的，是學校附近的土地公廟。

一下車，我們就恭敬地拿著買好的仙草蜜，點香祈願，希望考試順利。同學笑著說，所謂拜碼頭，就是到土地公廟拜拜，品項、數量、品牌都要正確，這樣才能將心意傳達給土地公，幫助考試加持。

我照做了，心裡雖半信半疑，卻覺得平靜踏實。上車後，同學詳細解釋拜碼頭的規矩，我才明白這不只是迷信，而是一種儀式感，一種在重要時刻給自己加油的方式。

結果，拜過土地公後，我如願考上了學校，心中對同學與他的家人滿是感謝。當然，考試成績有運氣的成分，但那份被照顧、被提醒注意細節的暖意，讓我印象深刻。至於同學，他開玩笑說，或許祈求的名額只有一個給了我，也讓這段經歷多了一點幽默感。

回想那段經歷，我不禁笑了。拜碼頭、仙草蜜、土地公，不只是傳統與信仰，更是友情的見證。在人生的重要節點，能有人提醒、陪伴，哪怕只是形式上的小小儀式，也足以讓人感到被支持、被看見。

那年那天，土地公廟前的香火與笑聲，成了我考試記憶裡最溫暖的一角，也讓我明白，有些幸運，來自於善意的陪伴。