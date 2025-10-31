學校1天廚餘2頭大象重 南市減量防疫受肯定

〔記者蔡文居／台南報導〕台中爆發非洲豬瘟，中央禁止廚餘養豬，處理廚餘去處引起外界關切。台南市議員蔡筱薇今天總質詢指出，台南非洲豬瘟防疫優異，值得肯定。目前南市學校1天廚餘量9公噸，約相當於2頭大象的重量，如何去化廚餘也成為防疫重要工作，要求市府持續把關，做好廚餘減量去化工作。

南市教育局長鄭新輝表示，針對廚餘減量，南市推動4項策略，包含營養師菜單控管、減少高廢棄率食材， 像有骨頭之類的就不適合；菜單兼顧營養與美味，結合當季食材與創意料理方式，提升食慾、減剩餘；掌握需求供應量，建立年級間、班級間相互調節的機制；推動親師生惜食教育，建立吃多少、煮多少、夾多少的觀念，減少浪費與廚餘量。

蔡筱薇表示，非洲豬瘟疫情發生後，台南餐飲業者本來擔心廚餘沒地方去，感謝環保和教育局協助第一時間協助。會有廚餘產生，有些是學生覺得營養午餐不好吃，有的則是挑食而產生廚餘。市府應力求改善，讓營養午餐更美味，減少廚餘量的產生。

鄭新輝表示，南市中小學1天的廚餘為8.1至10.8公噸，取平均值約9公噸。目前市府已啟動「學校午餐減廚餘計畫」，訂定3個月內減少廚餘8％的目標。為確保政策落實，每週督學將進校訪視與輔導，並請各校定期回報剩食及廚餘量，並滾動修正策略。

