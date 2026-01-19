《學校2015》男星1000萬元以上酬勞都給媽媽 20年後成江南屋主、母葬禮「出手闊綽」展孝心

李必模不善理財，但媽媽很拿手。翻攝play 채널A YouTube

曾演出《Who Are You－學校2015》、《急診男女》等熱門韓劇的男星李必模（이필모），其過去在節目中分享的家族故事近期再度引發大眾關注。他曾在節目中透露，自己入行20年來，只要演出酬勞超過一定金額都會上繳給母親，在母親卓越的理財規劃下，讓他年過半百已成為首爾江南區的屋主，優渥的經濟現況讓不少網友感到稱羨。

坦言不擅理財 20年酬勞全交給母親

李必模於2024年參加Channel A綜藝節目《4人餐桌》時，大方談及自己的家產管理方式。他自認對數字並不靈敏，直言「我最不擅長的就是金錢管理」，因此長年將收入交由母親打理。李必模提到，以前在方背洞曾有一棟房子，母親憑藉著過人的理財感官進行資產配置，讓財富不斷增值，他感激地表示：「現在經濟上能有餘裕，全都是多虧了母親。」

父親一輩子未工作 靠母親省吃儉用養家

他在節目中也罕見揭開家庭的辛苦面，提到父親在生下三個孩子後，一輩子都沒有外出賺錢，生活過得像個閒雲野鶴的「一量（한량）」。家中經濟重擔全落在母親身上，而母親一生勤儉持家，這也影響了李必模的理財習慣。李必模透露，過去20年來，若演出酬勞是幾百萬韓元就留著自用，但只要超過1000萬韓元（約22萬台幣）便會悉數交給母親，這項堅持長達20年，最終在母親的計畫下，成就了他如今的地位。

母親因病辭世 豪擲金錢送最後一程

雖然母親是他人生中最重要的心靈導師，任何重要選擇都會向其求援，但李必模的母親已於2023年因腦梗塞過世。談及往事，李必模神情肅穆，他提到在送別母親的最後一路上，希望能盡己所能展現孝心，因此當時他不計代價，包下葬儀中心整層樓作為靈堂，無論是食物品質還是葬禮流程，完全不考慮費用，只為了給予母親最高規格的尊重與悼念。

實境節目結緣徐壽妍 婚後育有二子生活美滿

李必模不僅在演藝事業與理財上有成，感情生活也相當令人嚮往。他與妻子徐壽妍是透過TV朝鮮實境節目《戀愛的滋味》相識，這段「假戲真做」的戀情在當時轟動演藝圈，兩人隨後順利步入禮堂。婚後育有兩名兒子，一家人也曾共同出演《妻子的味道》分享育兒生活，至今家庭關係依舊和諧幸福。

