《學校2017》31歲演員全黑發文「對不起」後隨即失蹤 電話遭駭客入侵「損失數10億」

張東周（左）手機被駭客入侵，損失數十億韓元。翻攝Instagram @j__dongju

南韓31歲演員張東周（장동주）曾演過《學校2017》，他於去年10月無預警在社群平台發布全黑圖及「對不起」字樣後失蹤，當時引發演藝圈高度關注。事隔數月，張東周於今（29日）公開揭露真相，坦承當時是因為手機遭駭客入侵，不僅私人隱私全被掌握，更在長達半年的威脅勒索下，導致家人賣房籌錢，總損失金額高達數十億韓元。

張東周親自說明困境。翻攝한국경제신문

陌生電話開啟地獄日常

張東周在聲明中回憶，這場噩夢始於去年夏天的一通陌生電話。對方不僅能準確報出他的移動行蹤，隨後更傳來他手機相簿內的私人照片、對話截圖及聯絡人名單。張東周驚覺手機遭完全駭入，從那天起便陷入地獄般的威脅與恐嚇中。儘管他先後更換了三次電話號碼，卻始終無法擺脫駭客的糾纏，對方提出各種他無法達成的要求，逼迫他只能聽命行事。

巨額債務拖累家人賣房

由於深怕演員身份及個人隱私曝光，張東周在極度恐懼中選擇不擇手段地籌錢。他坦言，為了填補駭客要求的金額，他四處借債、說謊，家人甚至為此變賣房產，但債務卻像滾雪球般不斷增加。張東周痛心表示，自己雖然守住了手機裡的祕密，卻也因此賠上了平凡的生活、身邊的人以及家人的幸福，最終損失高達數十億韓元。

隱瞞公司獨自承受折磨

針對此次事件，張東周的前後任經紀公司 Management Run 與 Nexus ENM 均表示，此前對受害細節毫不知情。Management Run 透露，張東周在上週五已協議解除合約，公司是直到今日與其母通話後，才確認受害事實，並得知家屬已向警方報案。去年 10 月發生的失蹤風波，如今證實是他在心理崩潰及債務壓力下的極端反應。

哀求原諒承諾還清債務

張東周在聲明的最後對因他受傷的人們致歉，坦承為了保密與借錢所說的謊言，對許多人造成了傷害。他表示自己現在已無可失去，請求大眾再給他一次機會，「如果大家能相信並等待我，我會振作精神努力生活，一分一毫都不會漏地償還，請幫幫我」。目前張東周雖身陷債務與合約紛爭，但其參與演出的 SBS 電視劇《從今天開始是人類》仍在播出中。

張東周發文全文翻譯如下：

那是去年夏天的一個日子，接到一通陌生號碼打來的電話，電話那頭的男人，準確地掌握我的移動行蹤。至今那個聲音依然清晰，「張東柱先生，你幾月幾號去了這裡對吧？」查了號碼後，發現是人頭手機。

隨後傳來的是，我手機相簿中極其私人的幾張照片、對話內容截圖，以及手機聯絡人名單。我的手機被完全駭入了！接著而來的是威脅……從那天起到今天，我沒有一天不是活在地獄裡。我換了無數次聯絡方式，即便嘗試了三次，我依然無法獲得自由。那些由希望支撐起的生命，反而像地獄般更加痛苦。

那個男人要求我絕對無法做到的事情，而我只能極其精確地按照那個男人的指示去做。演員這個職業，不，應該說張東周這個人，有著非常多的弱點，而那個男人無知的掠奪，在短短幾個月內，就徹底改變了我的人生。

回過神來，身為第一波受害者的我，正以極快的速度造成第二波的傷害。我不擇手段地借錢，只要是能籌到錢的方法，我無一不試。家人為了我甚至賣了房子，急忙欠下的債務又產生了另一筆債務，而無法償還的債，又衍生出另一筆無法償還的債。就這樣損失了數十億韓元，我的家人陷入痛苦之中，而我則背負了累累債務。或許我拼死掙扎，守住了手機裡的祕密，但是，我那樣拼命想守護的我平凡的「生活」、我手機裡的「人們」、還有「我家人的幸福」，確實地全部失去了。

為了守住祕密所做的努力，加上為了借錢而說出的謊言，不斷催生出更多的謊言。回過神來，許多人已因我而受傷。我感覺自己陷入了一個無論如何掙扎都無法逃脫的泥沼。現在的我，已經沒有什麼可以再失去的了。

最終，或許祕密是被守住了，但我，卻什麼也沒能守護。真心對因為我而受到傷害和損失的人們感到抱歉。請原諒我。但如果大家能相信並等待我，我會振作精神努力生活，一分一毫都不會漏地償還，請幫幫我。

張東周發文全文。翻攝Instagram @j__dongju



