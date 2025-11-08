學業中輟用愛彌補 奮發向上永不嫌遲

照顧經濟弱勢家庭的學子，在他們的求學路上提供一分助力，慈濟各社區陸續頒發新芽獎學金；在基隆和汐止，總共有近兩百位學子，得到這分獎勵。

18歲的年紀，原本該是大一新鮮人的，但許同學因休學了一年，今年還是以高三生的身分，獲得慈濟新芽獎學金。

慈濟新芽獎得主 許同學：「不要去想說你過去發生什麼，就是現在的話，努力往前衝就好，努力會有結果，就這樣子。」

這是今年基隆和汐止區的新芽獎學金頒發典禮，共有188個學子受獎，師長代表期待這些幼苗能在眾人愛的灌溉下，茁壯成長，未來再把愛撒播出去。

汐止秀峰高中校長 陳榮德：「他們從慈濟(志工)的手中拿到，這個獎學金 我覺得更別具意義，而且他們其實會懂得，如果說 教他們如何感恩，甚至未來回饋社會 這我覺得，是獎學金最重要的意義跟目的。」

已經大學畢業，並在海巡署服務的謝崇德，這次則是以大學長的身分，來給學弟妹勉勵。

海巡署福隆巡邏站員工 謝崇德：「希望學弟學妹們可以好好讀書，因為會有很多人會幫助我們，所以 我們就專心讀書，長大之後再幫助別人。」

志工團隊也把謝崇德的故事，剪輯成影片，鼓勵更多年輕孩子，在追尋理想的路上，一步步築夢踏實。

