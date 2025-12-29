學業壓力大？揚言燒加油站 延畢生遭警拘提

高雄一名25歲的林姓延畢生，日前在網路上發文，揚言要燒加油站。（圖／東森新聞）





又有人在網路上亂發言，高雄一名25歲的林姓延畢生，日前在網路上發文，揚言要燒加油站，由於才剛發生張文攻擊事件，最近又要跨年，警方隨即到鼓山一處公寓，將林姓延畢生拘提，依法送辦。

鼓山分局員警vs.林姓男子：「我跟你確認身分啦，我還是要執行拘提啦，等一下看你是要請律師，還是要叫媽媽過來都可以。」

員警到鼓山一處公寓，逮捕這名25歲的林姓男子，因為他在網路上嗆聲，揚言要去燒加油站。

鼓山分局員警vs.林姓男子：「有四項權利跟你說一下，因為你涉嫌恐嚇案。」

前段時間張文在北捷的恐怖攻擊，鬧得台灣人心惶惶，沒想到這名25歲的林姓男子，27號中午還在網路揚言要燒加油站，而林男是一名延畢生，他聲稱只是發洩情緒，沒有真的要攻擊。

母親也為幫他求情，說兒子壓力大，正接受心理諮商，不過警方仍將他依照恐嚇公眾罪移送高雄地檢署偵辦，後續也將他強制送醫鑑定，並請學校進行輔導。

