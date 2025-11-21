學業志業以勤補拙 盡孝報恩人品典範

高雄17歲的李同學，父母離異，從小就跟阿媽一起生活，是慈濟的居家關懷戶，儘管學習緩慢，但他參加慈濟課輔班，閒暇時間，他還會跟著阿媽一起來做福田，懂得回饋。今年他考上高工，感恩陪伴他的師長，他鼓勵大家，絕對不要放棄，有堅持，就會看到希望。

貼心的陪著阿媽打掃法華坡，甚至香積也有他的身影，17歲的李同學，國中時期，因為學習緩慢，參加慈濟課輔班。李同學阿媽｜鐘莊女士：「我聽到他要去上慈濟(課)，我就很感恩他們。」

