學樂器不嫌晚！醫：維持認知功能、加強記憶力 6大益處鍛煉大腦緩老化
【健康醫療網／記者黃嫊雰外電報導】眾所周知，多給予大腦刺激，可幫助維持認知能力，但究竟應該怎麼做呢？根據《獨立報》報導，英國神經科Steven Allder醫師表示，學習演奏樂器可刺激大腦關鍵區域、改善情緒並增強長期認知功能。接觸音樂永遠不嫌晚，來到晚年，無論是重拾年輕時對某種樂器的熱情，還是踏上全新的學習之旅，都有機會以愉快的方式維持大腦活力。
彈奏樂器益處多 練腦力還帶來愉悅情緒！
學習音樂並非是年輕人或具有音樂天賦者的專利，Allder醫師說明了學習樂器對銀髮族大腦健康的多項好處:
1. 幫助增強記憶力：
學習和演奏樂器時，大腦需要閱讀音符、協調動作和回憶旋律等複製的處理過程，這能強化與記憶和注意力相關的腦神經。就像鍛煉身體一樣，反覆練習能強化這些路徑，改善工作記憶（working memory）和長期記憶。研究顯示，音樂家通常具有更好的記憶力和認知彈性，顯示持續學習音樂、演奏等活動，有助於大腦更能抵抗老化帶來的衰退。
2. 促進神經可塑性：
神經可塑性（neuroplasticity）指的是大腦適應、學習並改變結構與功能的能力。60歲以上的人學習樂器，每堂課都需要動作協調、聽覺處理和解決問題的能力，以此能刺激腦神經元產生新的連接，並強化既有連結，有助於維持認知的靈活，加強神經可塑性。
3. 提升語言能力和聽力：
大腦中負責處理聽覺和節奏的區域有所重疊，學習樂器訓練大腦精準區分音高、音色和節奏，可轉化為更敏銳的聽力和改善言語感知能力，可幫助年長者就算在吵雜的環境中也能溝通。此外，音樂訓練能強化聽覺和語言中樞的連結，可能有助於保持對詞彙的記憶與口語理解的能力。
4. 提升心理健康：
演奏音樂能刺激多巴胺和腦內啡的釋放，與愉悅和動力相關，也能降低皮質醇，有助於減少焦慮和緊張。且音樂練習需高度專注，可將注意力從煩惱轉移，達到放鬆效果。對年長者來說，參與音樂創作也能建立社交連結，進一步培養正向情緒。
5. 強化執行能力：
執行功能（executive functions）屬於高階的認知能力，幫助人們完成日常生活中的任務。規劃、注意力、解決問題和自我控制等執行功能，在學習音樂時被大量運用。例如，演奏樂器需要專注看樂譜、協調雙手、配合下一個音符即時調整，藉由反覆的練習能改善專注力、決策能力等，這些對維持自理能力和應對晚年生活的挑戰都非常重要。
6. 能同時刺激多個大腦區域：
運動皮質區控制手指動作，聽覺皮質區處理聲音訊息，海馬迴負責記憶形成，小腦協助掌握節奏與動作協調，而杏仁核等情緒中樞，則會對音樂帶來的喜悅與意義產生反應。「很少有活動能像音樂一樣，可以從認知、運動與情緒全方面刺激大腦，也正因如此，音樂在促進長期腦部健康方面展現出強大的效果。」
學音樂建立「認知儲備」 或有助預防失智
Allder醫師指出，雖然沒有任何單一活動能保證可預防失智症，但學習樂器可能幫助降低風險。他說明，透過音樂對大腦刺激，能建立「認知儲備」，也就是大腦在面對衰老時的應對能力。此外，學習音樂帶來的情緒價值，例如減輕壓力、帶來好心情，也有助於整體大腦健康，綜合來看，可以成為晚年對大腦的保護策略。所以，還在等什麼？是時候清除舊電子琴上的灰塵，或為自己添購一把新吉他了。
