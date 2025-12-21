學武防身？空手道冠軍夢多爆「曾被刀捅」 傳授最安全1招「趕快跑」

曾是日本空手道、跆拳道冠軍的夢多表示，遇到有武器的歹徒，最安全就是「跑」。翻攝夢多臉書



12月19日發生震驚全國的隨機殺人事件，許多民眾開始擔心在外面如果遇到持刀或利器歹徒，是不是能夠學武防身？對此，曾是日本跆拳道、空手道冠軍的藝人、搏擊教練夢多（大谷主水）認為，如果民眾遇到有武器的歹徒，即時有學習防身武術，要做的絕對不是奪刀、對峙，最安全的就是「趕快跑掉」。

這一起北捷隨機殺人案件，包括兇嫌張文在內，一共4人死亡、11人受傷。不少網友也紛紛討論，為什麼幾乎沒有人企圖奪刀、壓制嫌犯，也有網友也認為應該要「學習武術防身」，遇到類似情況會更游刃有餘。

夢多透露自己為此感到很難過且遺憾。至於網友想學武術防身的想法，他語重心長地說，無論是否學過武術，遇到對方持有武器時，最安全的應對方式只有一個，那就是「趕快跑掉，趕快報警」！

為了讓大眾理解嚴重性，夢多更以自身經歷為例透露，自己雖然曾是日本跆拳道國手，「可是我也被刀插過，在東京的時候。」正因為有過這樣的經歷，他再三提醒大家要「盡量避免受傷」，遇到狀況的第一反應「要跑」才是上策。

夢多表示，雖然為了防身學武術是好事，但切記「千萬不用對有武器的人」硬碰硬，因為風險實在太大，「希望我們愛的台灣平安，然後受傷的人趕快恢復健康。」

另外，近日網路上也瘋傳一段影片，一位自稱是美國海軍海豹突擊隊的外籍人士，他正經八百拍片表示，要傳授面對持刀具的歹徒處置方式，結果下一秒，他就以最快速地的方式逃離。這也說明了若遇到類似情況，「逃離」絕對是保命關鍵。

