學歷不拘…舟山招「守島人」 1個月不能離島 電話被打爆

舟山岱山東寨島的守島人工作掀起熱烈討論。（取材自中惟東寨島公眾號）

近日，浙江舟山一家公司發布2026年「守島人」的招聘計畫，不要求學歷，工作內容是維護島上設備、定時定點餵料，島上巡查等；島上生活條件艱苦，沒有空調、手機訊號差，連飲用水也需要用船帶過去，一住就是一個月起跳，不能離開。然而這份工作意外暴火，全國各地的人打爆諮詢電話，第一天電話甚至響了上千次。

競舟新聞報導，這份「守島人」的工作地點在浙江舟山群島的東寨島，當招聘訊息披露後，打電線被擠爆到接不通，最誇張時一分鐘接三、四個來電，接線員累到嗓子都啞了。

民眾問的問題五花八門，有打聽怎麼報名的，也有人追問島上能不能洗澡、有沒有網路。工作人員表示，島上生活全靠每月一次船運補給，手機信號差，這裡管吃管住，但別想逛街。後來打電話來諮詢的數量減少了，但每天仍有百來通電話。

工作人員吳先生表示，這份職缺對學歷和知識文化沒什麼要求，需要先面試，主要工作內容是島上維護設備，定時定點餵料，島上巡查等。吳先生說，島上生活條件很艱苦，只有電，飲用水都需要用船帶過來，也沒有空調。而且住島需要一個月起：「待一兩天堅持不住了，沒船回去的。」

據了解，舟山岱山東寨島大黃魚圍欄養殖基地坐落於風光旖旎的海島之上，專注於深遠海圍欄生態魚類養殖。守島人每天凌晨4時就得起床巡邏，環島8公里的路線得走四趟，每回都要記潮汐、水溫這些數據，若發現設備出現問題得報修。住的地方是小隔間，床桌都是現成的，但空間小得轉不開身，到了晚上只能在島上閒晃，想上網、看視頻，能連的WiFi只有工作用的那幾個；而且島上沒外賣、沒快遞，買東西得等船運半個月。

有的年輕人覺得這份工作挺香，比起大城市房租高、工資低，這裡管吃管住且工資穩定，尤其有些人受不了辦公室政治，就想找個清靜地方踏實幹活。但真的來了以後才發現壓力大，有人撐不住偷偷想請假回家，但除非是家裡有人病危這種大事情，否則基本上沒辦法請假。

目前單位還在篩選簡歷，具體能留下多少人上崗還不知道，有人說這是個「寂寞的工作」，能做的人都經歷過人生低谷，或特別喜歡安靜；也有人認為，能熬得住的人自然會留下，過不了關的早晚會自己離開。

