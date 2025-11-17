學歷一文不值？ 中國廣東聘博士監督垃圾掩埋

初次上稿11-17 22:31 更新時間11-18 06：40

〔編譯魏國金／台北報導〕中國廣東省一個縣級衛生單位，徵求博士學歷者擔任垃圾車轉運與垃圾掩埋場的監管人員，該招聘學歷門檻引發嘩然，批評者說，這異常的徵才要求突顯中國失控的學歷貶值問題。

南華早報報導，廣東省人力資源與社會保障廳上週發布「廣東省事業單位2025年集中公開招聘高層次和急需緊急人才」公告，表示始興縣城鎮環境衛生管理所「要招聘一位博士研究生，崗位職責為從事垃圾填埋場和垃圾轉運站監督工作」。

報導說，該訊息迅速在求職者中傳播開來，並成為學歷貶值的討論焦點。一些人說，這是學歷高成低就的最新例證，而在近幾年經濟低迷，以及每年有上千萬大學畢業生進入就業市場，該現象在中國日益普遍。

披露該招聘門檻的「九派新聞」詢問始興縣人力資源與社會保障局該工作是否真的需要博士才能擔任？他們回應，「可能是要管理相關事務」，語氣含糊，顯露該工作需求不夠清晰。

北京21世紀教育研究院院長熊丙奇認為，該職位只需大學學歷或職校學歷者即可，他說，「大學教職要求博士學歷是合理的，但就這個職位而言，歧視了低學歷者，也反映學歷通膨的問題。這顯然與國務院下令政府與國企，帶頭遏止過度要求學歷的指示相牴觸」。

觀察人士指出，今年中國也出現一些類似例子，包括四川省瀘州市一家天然氣公司聘用高學歷者擔任抄表員與維修工。該公司5月的招聘公告顯示，其中一名錄取者擁有愛丁堡大學國際關係碩士學位，另一人擁有北京大學國際經濟與貿易學位。

