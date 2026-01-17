學測今天登場！蔡英文喊話「救不了你們」 自曝高中成績掀勵志熱議

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

學測於今（17）日正式開考，全台考生緊張備戰之際，前總統蔡英文昨（16）在社群平台幽默發文打氣：「雖然我叫蔡英文，但我救不了你們的英文考試。」一句自嘲讓緊繃氣氛瞬間緩解，貼文已累積21萬人按讚。

前總統蔡英文昨（16）在社群平台發文為學測生加油打氣。（圖／蔡英文臉書）

蔡英文表示，近日有許多高中生留言向她求助英文，她則打趣回應「其實你們早已做好準備，不需要我救」，並鼓勵大家保持平常心迎戰大考。她強調，學測只是決定就讀學校的方向，並非決定一生，呼籲考生「加油！全力以赴就是了！」

除了幽默諧音哏，她也自曝「高中成績曾是倒數」，引來網友熱烈回應：「倒數也能當總統，太勵志了！」、「原來您也？那我放心了」、「我們都還有希望」。貼文引發網友熱烈迴響，不少考生直呼獲得信心。

