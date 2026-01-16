學測今登場 留意天氣備妥證件

一連三天的115學年學科能力測驗17日登場，16日各考區開放看考場，許多考生們前往熟悉考試的地方，希望獲得佳績。（趙雙傑攝）

115學年度學科能力測驗將在今（17）日起連續3天舉行，依照中央氣象署天氣預報，考試當日的各地區天氣原則為多雲時晴，但也有部分地區可能有短暫雨，大考中心提醒考生留意天氣狀況及適時調整衣物，或攜帶雨具備用。另外，歷年應試違規最大宗案件為為未攜帶應試有效證件正本，提醒考生務必記得攜帶。

針對學測3天的天氣情況，中央氣象署預報員劉沛滕表示，17至18日迎風面基隆北海岸、大台北山區及東半部有局部降雨，桃園以北雲量稍多有零星飄雨機率，持續至19日降雨範圍擴大、雨勢更明顯，新竹以南則是多雲到晴，氣溫無明顯變化，北部高溫約20度、東半部21至22度、中南部白天較溫暖約25至27度。

廣告 廣告

下波冷空氣將在19日晚間至20日清晨南下，各地開始降溫，氣象署預估強度為大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團，預計中部以北低溫約13度，22日清晨最冷，北部低溫約11度。為此，大考中心除提醒考生留意天氣變化，也提到17日全國溫度預報均未達開放試場冷氣標準的攝氏28度以上，故所有大考分區試場均不開放冷氣。

大考中心也說明，依規定若考生穿戴連帽衣服或使用耳塞，或因個人身體狀況或天氣寒冷，使用帽子或口罩或手套或圍巾等，須配合監試人員檢查，且在身分查驗時，以不影響辨識面貌為原則。

就今年度考試情況，依照大考中心統計，全國共計12萬1535名考生報考，在國文、英文、數學A、數學B、社會與自然共6科考科當中，考生平均選考科數為5科。

大考中心強調，歷年應試違規最大宗案例為未攜帶應試有效證件正本，提醒考生務必記得攜帶。應試有效證件包含：國民身分證、有照片的全民健康保險卡、汽機車駕駛執照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證。另提醒有效證件不包含學生證；健保卡需要有照片才是應試有效證件。