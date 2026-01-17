學測今登場！一群人念「這科系」超迷茫 過來人忙勸退

即時中心／張英傑報導

115學年大學學測今（17）日登場，考完之後，就是會對考生有重大影響的「選填志願」，至今還有許多高三考生對於自己未來要做什麼，還充滿迷惘；在社群平台上，有一名大二學生發文詢問，就讀「這科系」，如果不從事「本業」還能做什麼？意外吸引許多人回應，甚至還有人說，念完「這科系」相當後悔。









有一名網友在社群平台「脆」Threads發文，她詢問，有沒有人可以分享會計系出來，如果不當會計師還能幹嘛？她在網路上查到蠻多資料，但想聽聽大家分享自己的工作真正在做什麼，「大二生讀中會讀到非常迷茫」，貼文一出，吸引大批網友分享自身經歷，「會計系出來沒考上會計師的大概有90%，我還知道有去當健身教練」、「你可以參考一下我的人生路徑，斜槓到一個莫名其妙，但我還是執業會計師，P.S 中會被當了兩次」、「我國中同學，某國立大學會計系畢業，從來沒有從事過會計相關的工作。他當過房屋仲介、劵商工作、現在是專業講師。」

根據「104校系明燈圖鑑」，曾檢測「人生重來，你有多想讀這個科系？」，願意選擇會計系的比例僅43.8%；不過也有網友指出，會計系的出路相當多元，可以去會計師事務所上班、去一般公司當會計或財務、去當經營管理分析人員、去記帳事務所工作、去考公職、去券商工作等等。





